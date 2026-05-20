“Muy dolido”: Derrickson Quirós da mala noticia a Xelajú a muy poco de la final ante Municipal

La planificación de Xelajú MC para la próxima temporada ya comenzó a registrar movimientos importantes. El primero de ellos es la salida oficial del futbolista costarricense Derrickson Quirós, quien confirmó que no continuará formando parte de la institución altense tras una serie de situaciones personales que le impidieron regresar a Guatemala y reincorporarse al plantel.

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La situación del jugador se remonta a hace más de un mes, cuando recibió permiso especial por parte del club para viajar a Costa Rica debido al sensible fallecimiento de su hermano. Aunque la intención inicial era regresar en el tiempo acordado para continuar con sus compromisos deportivos, diversos inconvenientes legales terminaron complicando su retorno y alejándolo definitivamente de la entidad quetzalteca.

Según explicó Derrickson Quirós, el problema estuvo relacionado con un proceso de pensión alimenticia, situación que le impidió resolver a tiempo los trámites necesarios para salir de su país. A pesar de los esfuerzos realizados tanto por el jugador como por la institución, no fue posible encontrar una solución inmediata, lo que finalmente derivó en la finalización de su vínculo con los súper chivos.

La despedida de Derrickson Quirós

A través de un comunicado público, Derrickson Quirós expresó su tristeza por la forma en que concluye su etapa en el club. “Lamentablemente, no he podido solventar mi situación personal para salir de Costa Rica y reincorporarme al equipo como estaba previsto. Me voy muy dolido, ya tenía grandes deseos de defender estos colores”, manifestó el futbolista, dejando en evidencia el sentimiento de frustración por no poder continuar con el proyecto deportivo que había iniciado en Guatemala.

El costarricense llegó al fútbol guatemalteco hace una temporada y durante su estancia logró convertirse en una pieza importante dentro del plantel. En total disputó 36 partidos oficiales, acumuló 2,244 minutos en cancha y aportó cinco goles, además de formar parte del equipo que alcanzó el subcampeonato de la Copa Centroamericana, una de las participaciones internacionales más destacadas del club en los últimos años.

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La salida de Quirós representa la primera baja confirmada de Xelajú MC para el Torneo Apertura 2026. Mientras el conjunto altense concentra todos sus esfuerzos en la final por el título frente a Municipal, la directiva también comienza a trabajar en la conformación del próximo plantel. Con la marcha del costarricense, el club libera una plaza de extranjero, espacio que podría ser utilizado para reforzar al equipo de cara a los retos nacionales e internacionales que se avecinan.

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