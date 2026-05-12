Se encendieron las alarmas en Alajuelense al enterarse de que uno de sus jugadores que está en el microciclo no entrenó con el resto de los convocados.

La incertidumbre volvió a instalarse en Liga Deportiva Alajuelense en un momento donde cada detalle pesa más de la cuenta. Mientras el club intenta reconstruirse tras un Clausura 2026 lleno de altibajos, una noticia desde la Selección de Costa Rica encendió rápidamente las alarmas en el entorno manudo.

¿Qué le pasó a Alejandro Bran?

El protagonista es Alejandro Bran, uno de los mediocampistas que había sido convocado por Fernando Batista para el primer microciclo de trabajo de cara a los amistosos internacionales ante Colombia y Inglaterra.

Sin embargo, lo que debía ser una oportunidad para consolidarse dentro del grupo terminó generando preocupación. El volante no pudo entrenar con normalidad junto al resto de sus compañeros y debió trabajar de manera diferenciada debido a una molestia física.

La situación no pasó desapercibida porque Bran venía siendo uno de los nombres a seguir dentro del plantel manudo, especialmente en medio de un contexto donde Alajuelense busca recuperar futbolistas clave para el próximo torneo.

Alejandro Bran no entrenó a la par de sus compañeros. (Foto: La Sele)

En la práctica dirigida por Batista, el argentino se encontró con dos imprevistos importantes: la ausencia de uno de los convocados y esta situación puntual con el jugador rojinegro, que no pudo estar al cien por ciento en el arranque de los trabajos.

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Aunque desde el entorno de la Selección no se habló de una lesión de gravedad, el simple hecho de que Bran no haya podido integrarse con normalidad ya genera inquietud en Alajuelense, que viene golpeado por problemas físicos en varias de sus piezas durante el último semestre.

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El mediocampista ha sido protagonista en distintos momentos del torneo, tanto por su rendimiento como por situaciones extradeportivas que lo pusieron bajo la lupa. Por eso, en el club consideran fundamental que pueda encontrar continuidad y estabilidad en lo físico.

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Además, el calendario no da tregua. Costa Rica se prepara para enfrentar a Colombia el 29 de mayo y luego a Inglaterra el 10 de junio, dos pruebas exigentes donde Batista busca empezar a consolidar su idea de juego.

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Para Bran, estos partidos representan una oportunidad clave para ganarse un lugar dentro del proceso. Pero todo dependerá de cómo evolucione esta molestia en los próximos días.

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