A pocos días del comienzo del microciclo, desde Saprissa tomaron una decisión que llamó la atención, pero Erick Lonnis salió a explicarla.

El microciclo de la Selección de Costa Rica arrancó con más ruido del esperado y en el centro de la escena quedó Deportivo Saprissa. Lo que parecía una convocatoria más terminó destapando una decisión interna que dejó muchas lecturas, especialmente por la baja de último momento de Julián González.

El lateral morado había sido llamado por Fernando Batista para los trabajos previos a los amistosos ante Colombia e Inglaterra, pero finalmente no se presentó. Desde la Federación informaron que el jugador quedó a disposición de su club para disputar los partidos finales del campeonato, lo que inmediatamente generó dudas sobre qué había pasado realmente.

Con el correr de las horas, apareció la versión oficial desde Saprissa. Fue Erick Lonnis quien salió a aclarar la situación y dejó una explicación que sorprendió a más de uno dentro del ambiente futbolero.

¿Por qué sacaron a Julián González del microciclo?

“Efectivamente, cuando analizamos la situación, hablamos con nuestro cuerpo técnico y, considerando la situación de Jorkaeff Azofeifa, preferimos que no fuera por un tema de prevención, porque Julián juega en el mismo puesto”, explicó Lonnis.

Julián González no estará en el microciclo de la Sele. (Foto: Saprisa)

La frase dejó en evidencia que la decisión no fue casual ni meramente deportiva. Saprissa optó por cuidar su estructura en un momento delicado, donde Azofeifa mantiene una investigación pendiente que podría derivar en una sanción en pleno cierre del torneo.

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En ese contexto, el club entendió que no podía arriesgarse a perder dos futbolistas de la misma posición en simultáneo, especialmente en una instancia donde cada detalle puede marcar la diferencia.

“Inmediatamente le informamos a Rónald González que no iría”, agregó Lonnis, confirmando que la comunicación con la Federación fue directa y sin rodeos.

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Mientras tanto, el microciclo siguió su curso con intensidad en el Proyecto Gol, donde Batista comenzó a trabajar aspectos tácticos pensando en los amistosos internacionales. Uno de los nombres que aprovechó la oportunidad fue Sebastián Padilla, quien vive su primera experiencia con la mayor.

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“Estoy cumpliendo un sueño de niño”, expresó el volante de Municipal Liberia, reflejando el contraste entre las oportunidades que se abren para algunos y las decisiones estratégicas que toman otros.

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El caso también vuelve a poner sobre la mesa el delicado equilibrio entre clubes y selección, especialmente en momentos decisivos del calendario. Saprissa priorizó su presente competitivo y dejó claro que no está dispuesto a correr riesgos innecesarios.

Datos Claves

Julián González fue baja del microciclo de la Selección de Costa Rica .

fue baja del microciclo de la . Erick Lonnis confirmó que Deportivo Saprissa retuvo al lateral para cubrir a Jorkaeff Azofeifa .

confirmó que retuvo al lateral para cubrir a . Sebastián Padilla, volante del Municipal Liberia, vive su primer llamado a la selección mayor.

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