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Pescadito Ruiz sorprende a Guatemala con su mensaje a Panamá para el Mundial 2026

El histórico futbolista de Centroamérica elogió a los Canaleros de cara a la Copa del Mundo 2026.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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El chapín habló sobre Panamá y el Mundial 2026.
© Getty ImagesEl chapín habló sobre Panamá y el Mundial 2026.

La Selección de Panamá es la única representante de la región de Centroamérica en el Mundial 2026 y una de las seis de la Concacaf. Ésta será su segunda participación en una Copa del Mundo después de lo que fue su actuación en Rusia 2018.

El gran objetivo de los Canaleros es obtener una victoria que le permita meterse en la siguiente instancia, ya que en este nuevo formato clasificarán los ocho mejores terceros. Un triunfo ante Ghana podría darle tres puntos importantes para avanzar de ronda.

Sin embargo, hay que tener en cuenta que Panamá todavía desconoce lo que es ganar en una Copa del Mundo. En Rusia, los dirigidos por Bolillo Gómez perdieron los tres partidos que tuvieron en la fase de grupos.

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A pesar de los rivales y su historial, Carlos Pescadito Ruiz tiene mucha confianza depositada en el conjunto canalero. Desde Estados Unidos, en una entrevista con el Diario Olé, el histórico delantero de Guatemala, que supo conquistar la MLS siendo la máxima figura, dejó un mensaje que despierta una gran esperanza en Panamá.

Panamá será la mejor de Concacaf en el Mundial 2026 según el Pescadito Ruiz

Cuando le preguntaron sobre la Selección de Concacaf que más lejos llegará en la cita mundialista, el exfutbolista sorprendió al elegir a Panamá. Considera que los de Thomas Christiansen pueden ser la gran revelación del campeonato mundial.

Su elección fue inesperada, ya que las tres selecciones anfitrionas de Concacaf, México, Estados Unidos y Canadá, son las que mayor posibilidad tienen de hacer un gran papel por su calidad de equipo y justamente por presentarse ante su público.

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En resumen

  • Panamá es la única selección de Centroamérica clasificada para el Mundial 2026.
  • El Pescadito Ruiz considera que los Canaleros serán la mejor selección de Concacaf.
  • Los ocho mejores terceros clasificarán a la siguiente ronda en el nuevo formato.

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