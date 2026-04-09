Se conoce la verdadera razón por la que Fulo Martínez seguirá jugando en Israel

El mediocampista panameño Cristian Martínez, conocido como “Fulo”, ha tomado una decisión clave en su carrera al confirmar su continuidad con el Ironi Kiryat Shmona en la Liga Premier de Israel. El volante optó por mantenerse en el club hasta el final de la temporada con un objetivo claro: llegar en óptimas condiciones a la Copa del Mundo 2026.

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Martínez busca priorizar el ritmo de competencia, consciente de la importancia de mantenerse activo en una etapa decisiva de su carrera. La decisión responde a una estrategia enfocada en consolidar su nivel físico y futbolístico antes de encarar lo que sería su segunda participación en una cita mundialista.

De acuerdo con información de su entorno, el jugador mantiene un contrato vigente heredado de su anterior representante Edgardo Carles, lo que también influye en su permanencia en el fútbol israelí. Su futuro, sin embargo, quedará abierto y será evaluado una vez concluya el Mundial que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México.

La razón por la que Fulo Martínez se quedó en Israel

Durante la última ventana de transferencias, el panameño despertó el interés de clubes del fútbol ecuatoriano, pero las negociaciones no prosperaron. Factores externos como la situación en Medio Oriente y el cierre del mercado impidieron concretar cualquier movimiento, dejando al jugador sin opciones inmediatas de cambio.

Además, el club israelí no mostró intención de desprenderse del futbolista, considerando que la FIFA otorga incentivos económicos a los equipos que aportan jugadores al Mundial (aproximadamente 10.000 dólares por día y por jugador). Martínez es considerado una pieza clave en la Selección de Panamá dirigida por Thomas Christiansen.

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Con esta determinación, el “Fulo” apuesta por la continuidad y estabilidad, priorizando su rendimiento de cara a la máxima cita del fútbol. Todo indica que, tras el Mundial, el volante podría buscar nuevos horizontes, pero por ahora su enfoque está claro: llegar en plenitud y ser protagonista con Panamá en el escenario internacional.

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