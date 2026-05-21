Jafet Soto no baja los brazos en Herediano y busca mantener al equipo competitivo de cara al futuro con una nueva renovación clave.

Tras conquistar la copa 32 de su historia, Herediano al mando de Jafet Soto comenzó a tomar un rumbo distinto con la renovación de un plantel que mantiene intactas sus ganas de seguir sumando títulos a su amplio palmarés. En esa misma línea aparece el nombre de Getsel Montes.

Según informó el periodista Kevin Jiménez, Getsel Montes llegó a un acuerdo para renovar su contrato con Herediano hasta 2028, por lo que en los próximos días todo quedaría listo.

El hondureño ha sido pieza clave en la obtención de los tres títulos nacionales del club. “Getsel Montes llegó a un acuerdo para renovar su contrato hasta 2028 con Herediano, en los próximos días todo quedará listo”, compartió Kevin Jiménez.

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Getsel Montes se consolida como pieza clave en Herediano

Getsel Montes fue protagonista en la final del Torneo Apertura 2025, al anotarle a Alajuelense el gol que le dio a Herediano un bicampeonato, consolidándose como una figura importante en la defensa florense.

Getsel Montes – Herediano

En la final de vuelta de la segunda fase del Torneo Clausura 2026, disputada el sábado pasado en el estadio Carlos Alvarado ante Deportivo Saprissa, el catracho fue titular y pieza indiscutible en la obtención del título, tras el triunfo rojiamarillo por 2-0 y un global de 3-2.

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Con este movimiento encabezado por Jafet Soto, Herediano busca asegurar por más tiempo a Getsel Montes, quien todavía tenía seis meses de contrato vigente con el club florense.

Datos claves

Getsel Montes llegó a un acuerdo para renovar con Herediano hasta 2028 , según informó el periodista Kevin Jiménez.

, según informó el periodista Kevin Jiménez. La dirigencia encabezada por Jafet Soto busca mantener la base campeonísima que viene de conquistar la copa 32 en la historia del club.

que viene de conquistar la copa 32 en la historia del club. El defensor hondureño se ha convertido en una pieza clave del equipo florense, siendo protagonista en los títulos recientes.