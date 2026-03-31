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“El rey de la improvisación”: Rolando Fonseca liquida al gran responsable de la crisis de Costa Rica y lo expone como nunca

Sin guardarse nada, Rolando Fonseca dejó en evidencia al que considera como el principal culpable de la debacle en la que se ha sumido Costa Rica.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Como es habitual, Fonseca salió a hablar sin filtro.
© FCRF / Teletica.Como es habitual, Fonseca salió a hablar sin filtro.

En el mismo espacio en el que Rolando Fonseca disparó sin piedad contra Orlando Galo, Jefferson Brenes y Guillermo Villalobos, el histórico goleador de la Tricolor aprovechó para limpiar la imagen del actual cuerpo técnico.

Tras dispensar al entrenador Fernando Batista de la responsabilidad en la dolorosa derrota frente a Irán, señalando la evidente carencia de “material humano”, el ex delantero apuntó sus cañones hacia arriba.

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Sin pelos en la lengua, dejó en evidencia al que considera como el principal culpable de la debacle deportiva en la que se ha sumido el combinado patrio desde la inolvidable hazaña de Brasil 2014: el Comité Ejecutivo de la Fedefútbol.

Fonseca dispara contra “el ente más nefasto”

Para el “Principito”, el humillante 5-0 en territorio turco no es un accidente, sino la consecuencia lógica de años de malos manejos administrativos. “No estoy sorprendido, no me alarma, porque cuando usted es el rey de la improvisación, el rey de las cosas inadecuadas que se deben hacer en el fútbol, los resultados van a estar amparados a eso“, arrancó disparando en el programa Convocados.

Fonseca destrozó la gestión de los directivos actuales por su aparente falta de rumbo. “Iluso, sorprendido, anonadado por un resultado como esto después de lo que hemos venido construyendo en todo este tiempo y estar ante el ente más nefasto, más incoherente en su toma de decisiones, que es el Comité Ejecutivo, impregnado de un montón de malas decisiones que han tomado y no tiene planificación, los resultados van a ser estos. Entonces creo que hoy no podemos esperar más. Esa es nuestra Selección, nuestro material“, sentenció.

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No es culpa de Batista

Sobre el papel del “Bocha” en medio de este caos, el ex Saprissa y Alajuelense aseguró que el argentino se está topando con una cruda realidad estructural. “El técnico se ve sorprendido, porque dice ¿este es el material humano que hay? ¿Esto es lo que me están diciendo que hay en Costa Rica? Sí, ese es el material que hay, y hoy el Bocha Batista va a analizar mucho; no solo la parte táctica, sino la física, la emocional y ver aspectos importantes de lo ques la técnica. Hoy nos desnudaron una vez más de lo que hemos venido hablando hace tanto tiempo.Son más de 10 años que hemos venido dejando de trabajar, y los resultados se sacan a la postre“, lamentó.

Vamos a ver: no es culpa ni de Gustavo Alfaro ni es culpa del Bocha; es culpa del negligente administrativo que contrata y que no se quiere dar cuenta que tenemos una deficiencia. Porque son hombres de fútbol, y aquí puedo dar nombres pero no quiero porque están muy susceptibles. Puedo hablar del Comité Ejecutivo, que no sabe de fútbol pero tiene hombres de fútbol que no se quieren dar cuenta que tienen que cambiar cosa“, explicó Fonseca.

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Para cerrar su dura intervención, apuntó al individualismo que impera entre los directivos del medio local: “¿Pero sabes cuál es el problema? La camisa que yo represento. Que vean los demás como se joden. Pero no están sabiendo que esas decisiones contemplan a todos en el fútbol, a todos los que estamos involucrados. No necesito saber mucho para entender que mi deficiencia es física. No tengo la capacidad física para competir en el más alto nivel”, concluyó el máximo artillero histórico de La Sele.

En síntesis

Rolando Fonseca eximió de culpa a Batista y señaló al Comité Ejecutivo de la Fedefútbol como el “ente más nefasto e incoherente”.

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Según el ex goleador, el “Bocha” Batista se encontró con un “material humano” deficiente.

Fonseca denunció que la crisis actual es el resultado de más de 10 años de dejar de trabajar en la formación, sumado a una “negligencia administrativa” que prioriza intereses de clubes sobre la Selección.

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