“Reunión bilateral”: Saprissa ya tiene una decisión tomada con el futuro de Bancy Hernández

El extremo de Saprissa fue cuestionado por la afición en el cierre de la temporada de la Liga Promérica.

Bancy Hernández finalizó el Clausura 2026 como uno de los más discutidos de la planilla del Deportivo Saprissa. El nicaragüense se había ganado la titularidad rápidamente en su llegada, pero su rendimiento lo llevó a ser suplente en el final del semestre.

La afición de Saprissa no quedó satisfecha con su nivel y lo abucheó en los últimos compromisos que protagonizó. Por eso, muchos pidieron por su salida del club pese a que todavía tiene contrato con la institución hasta el 31 de diciembre de 2027.

Bancy Hernández seguirá con Saprissa la próxima temporada

Pese a la solicitud de los aficionados morados, la directiva del Monstruo ya determinó que Bancy Hernández continuará en el equipo la próxima temporada tras su arribo en enero de este año. El conjunto tibaseño pretende respetar el contrato hasta el momento.

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Según informó el medio nicaragüense FútbolNica, tanto el jugador como el club “han sostenido una reunión bilateral” en la que acordaron la continuidad. De esta manera, el ex Real Estelí seguirá a pesar de las opiniones en su contra por parte de la afición.

En su primer campeonato con Saprissa, disputó 21 partidos en el Torneo Clausura 2026. Finalizó el campeonato nacional con tres goles y cinco asistencias. Fue el segundo jugador con más participaciones. Sólo finalizó por detrás de Mariano Torres.

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Por estos números, el extremo pinolero seguirá ligado al club. Hernán Medford le dio la confianza en los playoffs contra Liberia y Herediano. Bancy sumó minutos en los cuatro partidos de la fase final. En tres lo hizo como titular, aunque no mostró el nivel esperado. De todas maneras, está muy bien considerado por el entrenador morado.

En resumen

El futbolista Bancy Hernández continuará en Saprissa tras llegar en enero de este año .

continuará en Saprissa tras llegar en . El extremo nicaragüense tiene contrato firmado con la institución hasta el 31 de diciembre de 2027 .

. Hernández anotó tres goles y dio cinco asistencias en 21 partidos del Clausura 2026.