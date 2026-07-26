El rival de Saprissa en la Copa Centroamericana 2026: cómo juega UMECIT y por qué puede complicar a los morados

Saprissa se prepara para visitar a un UMECIT poco conocido por la afición morada, aunque fortalecido por la mejor campaña de su historia en la Primera División de Panamá

Deportivo Saprissa se prepara para debutar en la Copa Centroamericana 2026 el miércoles 29 de julio, a las 6:00 p. m. de Costa Rica. Los morados visitarán el Estadio Universidad Latina de Penonomé para enfrentar a UMECIT, en el primer compromiso del Grupo C.

Publicidad

El rival en el estreno se trata de un equipo de Panamá que muchos aficionados morados probablemente desconocen. UMECIT empezó a competir en 2021 a partir del proyecto deportivo de la Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología, dominó la Liga PROM durante 2022 y consiguió el ascenso. Debutó en la máxima categoría panameña en enero de 2023 y ahora afrontará la primera competencia internacional de su historia.

ver también Clubes desaparecidos, deudas y ascensos por escritorio: la crisis que hunde al fútbol de Costa Rica ante los ojos de Fedefútbol

UMECIT llega tras el mejor torneo de su historia

El conjunto dirigido por el venezolano Julio Infante viene de conseguir su mejor campaña desde que llegó a Primera. Terminó tercero en la Conferencia Este del Clausura 2026 con 25 puntos, eliminó por penales a Unión Coclé y avanzó por primera vez a las semifinales, instancia en la que empató 2-2 ante Plaza Amador en la ida y cayó 3-0 en la revancha frente al posterior campeón.

UMECIT se prepara para debutar en el escenario internacional (UMECIT FC).

UMECIT suele sentirse cómodo en encuentros cerrados, con una estructura compacta, mucha disputa en el mediocampo y ataques rápidos después de recuperar la pelota. En la ida contra Plaza Amador encontró el primer gol mediante una transición aprovechada por Óscar Becerra y luego volvió a ponerse en ventaja con un penal convertido por Erick Rodríguez.

Publicidad

Por qué puede complicar a Saprissa

El cuadro universitario inició el Apertura 2026 con un empate 0-0 ante Alianza, subcampeón del último torneo, y volvió a mostrar que es un equipo capaz de sostener partidos largos ante rivales que acaparan el control del juego.

Publicidad

Además, incorporó a los mediocampistas Dwann Oliveira, Nicholas Anderson y Alcides Díaz, junto con el lateral Carlos Noville, pensando en una temporada en la que deberá alternar entre la competencia local y la Copa Centroamericana.

Saprissa visitará a UMECIT en el Estadio Universidad Latina de Penonomé (Estadios FC).

Publicidad

El equipo de Hernán Medford parte como claro favorito, pero tendrá que evitar la impaciencia. UMECIT intentará reducir los espacios, llevar el encuentro hacia una disputa física y atacar cualquier pérdida con velocidad.

ver también “Ha decidido dejar de jugar fútbol”: Joel Campbell recibe un golpe demoledor tras su debut con Inter San Carlos

Los morados pueden hacerle daño moviendo la pelota de un costado al otro, obligándolo a salir de su bloque y atacando los espacios que aparezcan cuando sus jugadores de banda avancen. Un gol temprano facilitaría el panorama para Saprissa; un partido trabado y sin ventajas alimentaría exactamente el escenario que busca el conjunto panameño.