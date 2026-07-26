“Ha decidido dejar de jugar fútbol”: Joel Campbell recibe un golpe demoledor tras su debut con Inter San Carlos

Joel Campbell fue titular, capitán y utilizó la camiseta número 10 en la derrota 3-1 ante Cartaginés. Su actuación perdió peso con el paso de los minutos y provocó una crítica lapidaria en redes sociales.

Joel Campbell tuvo un debut complicado con Inter San Carlos. El recién ascendido perdió 3-1 frente a Cartaginés en el estadio José Rafael “Fello” Meza, por la primera jornada del Apertura 2026, en lo que significó el primer partido oficial del ex Alajuelense con el conjunto norteño.

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El atacante de 34 años comenzó como titular, capitán y dueño de la camiseta número 10. El técnico Douglas Sequeira lo ubicó como mediapunta por detrás de Erick “Cubo” Torres, con libertad para retroceder, buscar la pelota y recibir entre el mediocampo y la defensa brumosa.

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El partido de Joel Campbell

Sus mejores intervenciones aparecieron durante el primer tiempo, cuando logró participar en el último cuarto del campo e intentó asociarse con Torres, Rachid Chirino y Randy Vega. En una de esas acciones, Campbell provocó la tarjeta amarilla de Randall Cordero.

No obstante, con el correr de los minutos su influencia comenzó a disminuir. El ex manudo terminó sin goles ni asistencias y tampoco participó directamente en la única anotación de Inter San Carlos, un autogol que llegó después de un centro de Randy Vega.

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Una crítica demoledora

Con la derrota sancarleña ya consumada, el periodista Eric Gassman resumió el rendimiento del tres veces mundialista con Costa Rica mediante un mensaje lapidario publicado en su cuenta de X (ex Twitter).

“Joel Campbell ha decidido dejar de jugar fútbol, me queda clarísimo. Nivel bajísimo para el 10 del Inter San Carlos”, sentenció Gassman. La publicación superó rápidamente los 140 “me gusta” y recibió respuestas que acompañaron la crítica.

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Entre los comentarios aparecieron frases como “Lleva como unos seis años así” y “Y algunos no querían que saliera de LDA”, en referencia a su decepcionante etapa con Alajuelense.

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Douglas Sequeira, en cambio, eligió un tono diferente. El entrenador evitó señalar a Campbell por la derrota y aseguró que su aporte crecerá a medida que recupere ritmo. “La calidad de Joel es indiscutible, es un jugador diferencial que nos puede aportar mucho”, afirmó el ex defensor de Saprissa en conferencia de prensa.