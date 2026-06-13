Quién es Jesús Valenzuela, el árbitro venezolano que hace historia en Australia vs. Turquía

El último partido de este sábado 13 de junio del Mundial 2026 contará con un silbatero de gran experiencia: Jesús Valenzuela.

Jesús Valenzuela será el árbitro principal del partido entre Australia y Turquía, que se disputará en el BC Place de Vancouver, por la primera fecha del Grupo D del Mundial 2026.

La designación tiene un valor histórico: Valenzuela se convertirá en el primer árbitro venezolano en dirigir partidos en dos ediciones distintas de la Copa del Mundo, después de haber participado también en Qatar 2022.

Quién es Jesús Valenzuela, el árbitro de Australia vs. Turquía

Jesús Noel Valenzuela Sáez nació el 24 de noviembre de 1983 en Acarigua, estado Portuguesa, Venezuela. Su recorrido en el arbitraje comenzó en el fútbol local y tuvo su primer gran paso en la Primera División venezolana, donde debutó durante la temporada 2011-2012.

Poco después, su crecimiento se trasladó al plano internacional. Valenzuela es árbitro FIFA desde 2013 y, con el paso de los años, se consolidó como uno de los jueces sudamericanos más reconocidos de la última década.

Su perfil está asociado a partidos de alta exigencia, tanto en torneos de selecciones como en competiciones de clubes. Esa experiencia explica por qué la Comisión de Árbitros volvió a confiar en él para una Copa del Mundo.

El primer venezolano en dirigir en dos Mundiales

El dato que marca su designación para el partido Australia vs. Turquía es histórico: Valenzuela será el primer árbitro venezolano en participar en dos Mundiales diferentes.

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En Qatar 2022, ya había dejado una huella importante. Fue el segundo árbitro venezolano en dirigir en una Copa del Mundo, después de Vicente Llobregat, quien había estado en Alemania 1974. Cuatro años después, el sudamericano vuelve a la escena mundialista y eleva esa marca.

Su experiencia en Qatar 2022

Valenzuela llega al Mundial 2026 con experiencia directa en partidos de Copa del Mundo. En Qatar 2022 dirigió dos encuentros de alta exposición.

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El primero fue el Inglaterra vs. Estados Unidos, por la fase de grupos, que terminó 0-0. Fue un partido cerrado, de mucha intensidad física y atención mediática, en el que el venezolano tuvo una actuación sin grandes polémicas.

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Jesús Valenzuela, en acción durante el Mundial de Qatar. (Foto: Getty)

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Después fue designado para el Francia vs. Polonia de los octavos de final. Ese encuentro terminó con victoria francesa por 3-1 y tuvo una acción puntual recordada: Valenzuela sancionó el penal con el que Robert Lewandowski marcó el descuento para Polonia.

Un árbitro acostumbrado a partidos grandes

La trayectoria internacional de Valenzuela no se limita a los Mundiales. También dirigió en distintas ediciones de la Copa América, incluyendo partidos de alta tensión como la semifinal entre Argentina y Colombia en 2021.

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Además, tuvo presencia en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, en Mundiales juveniles y en competencias sudamericanas de clubes como la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana. En 2024 sumó otro antecedente de peso: fue designado para la final de la Copa Intercontinental de la FIFA entre Real Madrid y Pachuca, un partido que volvió a ponerlo en una vidriera internacional de primer nivel.

La terna arbitral para Australia vs. Turquía

Árbitro principal: Jesús Valenzuela

Asistente 1: Jorge Urrego

Asistente 2: Tulio Moreno

VAR: Michael Orué