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Saprissa se sigue reforzando: confirman el regreso de un goleador muy querido por los morados

Aunque la noticia pasó por debajo del radar de la afición, una recordada figura de Saprissa volvió a la institución en la que alcanzó la gloria como jugador.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

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La "S" incorporó a un histórico a sus categorías menores.
© SaprissaLa "S" incorporó a un histórico a sus categorías menores.

Deportivo Saprissa inició de forma inmejorable su participación en el Torneo Apertura 2026. Este viernes, goleó 5-1 a Pérez Zeledón en “La Cueva” y acalló un poco el ruido que había generado la derrota ante Herediano en la Recopa. Sin embargo, entre semana volverá a estar bajo examen en su visita a UMECIT de Panamá por la Copa Centroamericana.

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Este buen inicio frente a los generaleños también se replicó en las divisiones menores, donde el partido que más llamó la atención fue el de la U-16. El detalle no pasó tanto por la meritoria goleada 3-1 de los morados, sino por quien se encontraba en el banquillo dirigiéndolos: Gerald Drummond.

Saprissa se ilusiona con el regreso de Gerald Drummond

Drummond regresó a Saprissa hace ya algunas semanas y tuvo un buen debut al frente de la categoría Sub-16 gracias a los goles de Sebastián Alvarado, Alberto Ramírez y Santiago Trejos. Así lo informó la cuenta Tercer Tiempo Morado, dedicada a cubrir la actualidad de los juveniles del club.

Durante su etapa como jugador, el timonel de 49 años levantó cuatro títulos nacionales, también dos Copas de Campeones de la Concacaf y fue parte del plantel que hizo historia al conseguir el tercer puesto en el Mundial de Clubes de 2005, en Japón.

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En sus dos etapas vistiendo la camiseta del monstruo, el ex delantero se destacó por su aporte goleador. Aunque su anotación más emblemática se dio el 7 de junio de 1998 y fue la segunda del memorable triunfo 2-0 de la “S” ante Alajuelense en el Morera Soto con nueve jugadores en cancha.

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Pese a tener los pronósticos en contra en aquella final de vuelta, pues habían perdido 1-0 en la ida, los tibaseños forzaron la gran final con esa gran corrida de Drummond y se terminaron proclamando campeones nacionales (5-2 en el global).

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Ahora, con una figura histórica y un fuerte ADN morado guiando el camino de la U-16, Saprissa se ilusiona con sumar un nuevo trofeo a su vitrina. Los últimos fueron los de la Supercopa que trajeron las categorías Sub-13 y Sub-15.

En resumen

  • Gerald Drummond volvió a Deportivo Saprissa para asumir la dirección técnica de la categoría U-16.
  • El histórico exdelantero tuvo un estreno exitoso en el banquillo juvenil con una victoria por 3-1 sobre Pérez Zeledón.
  • La llegada del multicampeón y referente morado busca potenciar las divisiones menores del club en el torneo juvenil.
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