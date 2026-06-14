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Mundial 2026

Países Bajos 0-0 Japón EN VIVO: inicia el juego – minuto a minuto del partido del Grupo F del Mundial 2026

Seguí en directo el debut de Países Bajos y Japón por la primera jornada del Grupo F del Mundial 2026.

22' | Tiempo del Cooling-Break

Casi sin ocasiones en el Dallas Stadium. El partido sigue igualado sin goles.

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14'| Se anima Japón y Países Bajos espera

Los nipones se posicionan en el campo de los neerlandeses con un juego más directo.

4'| ¡IMPRESIONANTE Zion Suzuki!

El portero de Japón vuela para tapar un violento remate de Donyell Malen.

PARTIDO EN MARCHA

Ya juegan Países Bajos y Japón por la primera fecha del Grupo F

Todo listo en el Dallas Stadium

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Turno del himno de Japón

Kimi ga yo, traducido como 'El reino de su Majestad Imperial', es protagonizado por los nipones

Momento del himno nacional neerlandés

Suena Het Wilhelmus (El Guillermo) en el Dallas Stadium.

¡Los equipos saltan al terreno de juego!

Ya se viene uno de los grandes partidos que tiene este cuarta jornada: Países Bajos vs. Japón.

El cuerpo arbitral completo

  • Árbitro principal: Ismail Elfath (USA)
  • Asistente 1: Corey Parker
  • Asistente 2: Kyle Atkins
  • Cuarto árbitro: Katia Garcia
  • Quinto árbitro: Sandra Ramirez
  • VAR: Armando Villarreal
  • AVAR: Rodolpho Toski
  • SVAR: Tomasz Kwiatkowski

Cruce de aficiones en las afueras del estadio

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La gigantesca pantalla del Dallas Stadium

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Ausencias de peso en Japón

Takumi Minamino y el capitán Wataru Endo no forman parte de este Mundial 2026. Ambos se quedaron afuera por lesión.

Todo confirmado en el Dallas Stadium

XI de Países Bajos: Verbruggen; Dumfries, Van de Ven, Van Dijk, Van Hecke; Gravenberch, De Jong, Reijnders; Summerville, Malen y Gakpo.

XI de Japón: Suzuki; Taniguchi, Watanabe, Ito; Doan, Kamada, Sano, Nakamura; Maeda, Kubo y Ueda.

Japón también anuncia sus 11 titulares

Japón once titular

Países Bajos confirma su XI titular

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¿Dónde ver el partido en Centroamérica?

  • Panamá: Tigo Sports, Fox, RPC, TVMAX y Telemetro.
  • Costa Rica: Fox+.
  • El Salvador: Canal 4, Fox y Tigo Sports.
  • Guatemala: Tigo Sports.
  • Honduras: Tigo Sports, Fox, y Telecadena.
  • Nicaragua: Tigo Sports y Fox

Dallas se convierte en una marea naranja

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¿Cómo está el historial entre Países Bajos y Japón?

En total se enfrentaron tres veces en toda su historia.

  • Amistoso internacional 2009: Países Bajos 3-0 Japón
  • Fase de grupos - Mundial Sudáfrica 2010: Países Bajos 1-0 Japón
  • Amistoso internacional 2013: Países Bajos 2-2 Japón

¡Bienvenidos al minuto a minuto entre Países Bajos y Japón!

Le damos la bienvenida al primer partido del Grupo F que se disputará en el Dallas Stadium.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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Países Bajos y Japón vuelven a cruzarse en un Mundial.
© Getty ImagesPaíses Bajos y Japón vuelven a cruzarse en un Mundial.

Este domingo, Países Bajos y Japón abrirán el Grupo F del Mundial 2026 en el Dallas Stadium. Con el arbitraje del estadounidense Ismail Elfath, medirán fuerzas desde las 2:00 pm. de Centroamérica (3:00 pm. de Panamá) nuevamente en una Copa del Mundo.

Será el segundo antecedente que tendrán en un Mundial después de lo que fue el triunfo de Países Bajos por 1-0 en Sudáfrica 2010. Además, es el cuarto enfrentamiento si contemplamos el historial completo: los neerlandeses dominan con dos victorias y un empate.

Dónde ver Países Bajos vs. Japón hoy EN VIVO por el Grupo F del Mundial 2026: hora, canales de TV y streaming online

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Dónde ver Países Bajos vs. Japón hoy EN VIVO por el Grupo F del Mundial 2026: hora, canales de TV y streaming online

Japón atraviesa una gran racha desde el 2025 y llega a esta Copa del Mundo como uno de los candidatos a quedarse con el Grupo F. Los nipones vencieron a Inglaterra en la fecha FIFA de marzo por 1-0. No pierden un partido desde el pasado 9 de septiembre ante Estados Unidos por 2-0. Desde entonces, sumaron seis triunfos y un empate.

Ambos comparten el Grupo F junto a Suecia y Túnez. Ambos cerrarán la jornada de este domingo en el último turno en el Estadio BBVA de Monterrey con el argentino Yael Falcón Pérez como árbitro principal.

¿Dónde ver EN VIVO Países Bajos vs. Japón en Centroamérica?

  • Panamá: Tigo Sports, Fox, RPC, TVMAX y Telemetro.
  • Costa Rica: Fox+.
  • El Salvador: Canal 4, Fox y Tigo Sports.
  • Guatemala: Tigo Sports.
  • Honduras: Tigo Sports, Fox, y Telecadena.
  • Nicaragua: Tigo Sports y Fox.

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