Países Bajos 0-0 Japón EN VIVO: inicia el juego – minuto a minuto del partido del Grupo F del Mundial 2026

Le damos la bienvenida al primer partido del Grupo F que se disputará en el Dallas Stadium.

Takumi Minamino y el capitán Wataru Endo no forman parte de este Mundial 2026. Ambos se quedaron afuera por lesión.

Ya se viene uno de los grandes partidos que tiene este cuarta jornada: Países Bajos vs. Japón.

Kimi ga yo, traducido como 'El reino de su Majestad Imperial', es protagonizado por los nipones

Los nipones se posicionan en el campo de los neerlandeses con un juego más directo.

Seguí en directo el debut de Países Bajos y Japón por la primera jornada del Grupo F del Mundial 2026.

Este domingo, Países Bajos y Japón abrirán el Grupo F del Mundial 2026 en el Dallas Stadium. Con el arbitraje del estadounidense Ismail Elfath, medirán fuerzas desde las 2:00 pm. de Centroamérica (3:00 pm. de Panamá) nuevamente en una Copa del Mundo.

Será el segundo antecedente que tendrán en un Mundial después de lo que fue el triunfo de Países Bajos por 1-0 en Sudáfrica 2010. Además, es el cuarto enfrentamiento si contemplamos el historial completo: los neerlandeses dominan con dos victorias y un empate.

ver también Dónde ver Países Bajos vs. Japón hoy EN VIVO por el Grupo F del Mundial 2026: hora, canales de TV y streaming online

Japón atraviesa una gran racha desde el 2025 y llega a esta Copa del Mundo como uno de los candidatos a quedarse con el Grupo F. Los nipones vencieron a Inglaterra en la fecha FIFA de marzo por 1-0. No pierden un partido desde el pasado 9 de septiembre ante Estados Unidos por 2-0. Desde entonces, sumaron seis triunfos y un empate.

Ambos comparten el Grupo F junto a Suecia y Túnez. Ambos cerrarán la jornada de este domingo en el último turno en el Estadio BBVA de Monterrey con el argentino Yael Falcón Pérez como árbitro principal.

¿Dónde ver EN VIVO Países Bajos vs. Japón en Centroamérica?