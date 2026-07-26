Mientras Keylor Navas renovó con Pumas por $2,5 millones, esto es lo que ganará Vozinha en Colo Colo

Vozinha tiene encaminada su llegada al conjunto chileno, pero su salario estaría muy lejos del contrato que percibe Keylor Navas en México.

Vozinha está a punto de ser anunciado como refuerzo estrella de Colo Colo después de convertirse en una de las grandes revelaciones del Mundial 2026. A sus 40 años, el carismático arquero fue fundamental para que Cabo Verde avanzara a la fase eliminatoria en su primera participación mundialista.

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El presidente de Blanco y Negro, Aníbal Mosa, confirmó que existe un acuerdo con el entorno del futbolista. La operación todavía debe completar sus últimos pasos: Vozinha viajará a Santiago, se someterá a los exámenes médicos y recién después será presentado oficialmente en el Estadio Monumental.

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¿Cuánto ganará Vozinha en Colo Colo?

Según informó Radio ADN, el caboverdiano percibirá cerca de 47 millones de pesos chilenos mensuales una vez que complete su incorporación. La cifra representa aproximadamente 50 mil dólares cada mes, por lo que en seis meses embolsaría alrededor de 300 mil dólares. El acuerdo inicial se extendería hasta el 31 de diciembre de 2026 y tendría una opción para continuar durante 2027.

Vozinha llegará al equipo más ganador del fútbol chileno (Getty).

¿Y Keylor Navas en Pumas?

Keylor Navas renovó con Pumas hasta mediados de 2027, luego de convertirse en capitán y referente del equipo mexicano, y consiguió una importante mejora respecto del contrato que había firmado cuando llegó procedente de Newell’s.

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Keylor Navas extendió su vínculo en Ciudad Universitaria hasta mediados de 2027 (Getty Images).

Ahora, el ex Real Madrid percibe alrededor de 2,5 millones de dólares por temporada, lo que representa aproximadamente 208 mil dólares mensuales. A los 39 años, Keylor es uno de los guardametas con mayor salario dentro de la Liga MX.

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La enorme diferencia entre ambos contratos

La comparación deja una diferencia cercana a los 158 mil dólares por mes. Keylor cobraría más de cuatro veces el salario proyectado para Vozinha: aproximadamente 208 mil dólares frente a los 50 mil que recibiría el arquero caboverdiano.

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Llevada a una temporada completa, la distancia alcanzaría alrededor de 1,9 millones de dólares.