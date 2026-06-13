Quién es Ismael Saibari, el autor del golazo de Marruecos a Brasil: de no poder caminar a jugar un Mundial y ser pretendido por un gigante de Europa

Ismael Saibari está viviendo un sueño a sus 25 años. Debutó en una Copa del Mundo anotándole a Brasil y su futuro estaría en un importante club europeo.

Este sábado 13 de junio, los futboleros del mundo aplaudieron a Ismael Saibari, el talentoso seleccionado de Marruecos, por el tanto que le anotó a Brasil en la primera jornada del Grupo C del Mundial 2026. Sin embargo, detrás de la hazaña se esconde una conmovedora historia de superación personal que transforma su presente en un milagro de la medicina y el deporte.

A sus 25 años, el mediocampista marroquí personifica el triunfo de los sueños por sobre las adversidades. De ser un niño con severas dificultades para dar un paso sin ayuda, Saibari pasó a anotarle un golazo a Alisson de “cucharita” a los 21 minutos, ante la atónita mirada de Marquinhos, Gabrial Magalhães y todos lo presentes en el estadio MetLife Nueva Jersey.

Los severos problemas de Saibari para caminar en su infancia

Nacido en Tarrassa, España, el 28 de enero de 2001 y criado en Bélgica en el seno de una familia de raíces marroquíes, Ismael enfrentó problemas para caminar durante su niñez por una condición médica que amenazaba con arrebatarle una vida normal: “Somos musulmanes y realmente creemos en Dios, así que mi madre rezó por mí (para que pudiera tenerla)”, le dijo al medio sueco Wenström Television.

El tratamiento constó de “un tipo de aparto que ayuda a los bebés a caminar recto. Y sí, afortunadamente funcionó”, manifestó Sibari. Así fue como el pequeño Ismael no solo logró ponerse de pie de forma definitiva por su cuenta, sino que descubrió en el balón a su mejor aliado para fortalecer sus piernas.

Su meteórica carrera hasta anotarle a Brasil en el Mundial 2026

Tras formarse en las exigentes academias del Anderlecht y el Genk en Bélgica, captó la atención de los visores del PSV Eindhoven de los Países Bajos, club donde explotó jugando como enganche, mediocampista interno o extremo. En la Eredivisie, Saibari pasó de promesa a realidad en la última temporada, aportando 19 goles y 10 asistencias en 37 partidos jugados.

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Toda esa madurez futbolística explotó este sábado ante los ojos del planeta. En un compromiso de altísima tensión frente a la siempre favorita selección de Brasil. Veremos cómo le va en los próximos partidos del Mundial 2026, frente a Escocia (viernes 19 de junio) y Haití (miércoles 24).

El fuerte interés del Bayern Múnich por su fichaje

Antes de la Copa del Mundo, el periodista Fabrizio Ramano, especializado en el mercado de fichajes, dio a conocer que el volante marroquí está a punto de convertirse en nuevo futbolista por Bayern Múnich. Su deseo es dar el salto al gigante alemán, que lo fue a buscar luego de que el ariete inglés Anthony Gordon fichara por Barcelona.

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“El acuerdo entre el Bayern y el PSV está más cerca, los términos personales acordados desde hace dos días, Saibari habló con Kompany. El reconocimiento médico se hará en EE.UU., siempre fue el plan”, detalló Romano el pasado 4 de junio.