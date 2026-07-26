Municipal confirma lo peor: la noticia que favorece a Cartaginés antes del debut por la Copa Centroamericana

El CSD Municipal recibió una noticia que cambia por completo su panorama de cara a los próximos compromisos de la temporada. El Departamento Médico confirmó este domingo que el defensor Nicolás Samayoa sufrió una lesión muscular en los isquiotibiales de la pierna izquierda, una baja sensible para el conjunto escarlata apenas iniciada su participación en el Torneo Apertura 2026.

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El zaguero nacional sufrió la molestia física durante la victoria 2-0 sobre Deportivo Mixco en la primera jornada del campeonato, un encuentro en el que tuvo que abandonar el terreno de juego y dejó preocupación por las evidentes dificultades que presentó para caminar. Horas después, el club oficializó el diagnóstico que mantiene en alerta al cuerpo técnico.

Nicolás Samayoa se pierde el debut internacional de Municipal

De acuerdo con el reporte médico, Samayoa iniciará de inmediato su proceso de rehabilitación y fisioterapia, aunque su regreso dependerá de la evolución que presente en las próximas semanas. No obstante, los tiempos estimados para este tipo de lesión apuntan a una ausencia de al menos tres semanas, por lo que el defensor deberá enfocarse en una recuperación completa antes de volver a las canchas.

La lesión representa un duro golpe para el entrenador Mario Acevedo, quien pierde a uno de los líderes de su línea defensiva en un momento clave de la temporada. La ausencia del seleccionado guatemalteco obliga al estratega rojo a replantear su esquema y buscar alternativas para mantener la solidez en la zaga.

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La principal consecuencia será en el plano internacional. Nicolás Samayoa quedó descartado para el compromiso de este jueves 30 de julio frente al Club Sport Cartaginés de Costa Rica, correspondiente al debut de Municipal en la Copa Centroamericana de la Concacaf. El encuentro, que se disputará en El Trébol, será una prueba exigente para los escarlatas, que deberán afrontar el desafío sin uno de sus futbolistas más experimentados.

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Ahora, todas las miradas estarán puestas en la evolución del defensor y en las decisiones que tome Mario Acevedo para suplir una ausencia de peso. Mientras Samayoa trabaja para volver cuanto antes, Municipal deberá encontrar respuestas inmediatas en su plantel para afrontar un calendario cargado de compromisos tanto en el Apertura 2026 como en la Copa Centroamericana, donde el margen de error es mínimo.