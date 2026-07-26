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¿Qué necesita Guatemala en el Campeonato de Concacaf para clasificar al Mundial Sub-20?

Guatemala complicó su clasificación al Mundial 2027 tras perder en la primera jornada contra Costa Rica.

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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Los chapines perdieron en la primera fecha.
© FFGLos chapines perdieron en la primera fecha.

El pasado viernes, la Selección de Guatemala Sub-20 sufrió una dolorosa derrota en la primera jornada del Grupo B. Por el Campeonato de la Concacaf, en el que se disputa la clasificación al Mundial 2027, los chapines cayeron ante Costa Rica por 1-0.

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Este lunes, la Azul y Blanco volverá a tener acción en una jornada que no tiene margen de error prácticamente. El combinado que dirige Sebastián Bini se jugará el boleto a los cuartos de final contra Antigua y Barbuda en el Estadio Cuauhtémoc.

De ganar, tendrá grandes opciones de clasificarse entre los mejores terceros a falta de una jornada, ya que en la última Guatemala enfrentará al equipo local y más duro, México. Por eso, todos los cañones apuntan a esta segunda fecha.

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Un empate contra el seleccionado antigüense deja a Guatemala muy comprometida con la clasificación. En la última, los chapines deberían buscar un buen resultado frente al Tri y, además, seguir de cerca el resto de los resultados como un posible mejor tercero.

La derrota deja a Guatemala prácticamente eliminada, ya que sería la única selección del grupo que no tendría tres puntos. Esto la obligaría a buscar la victoria en la última jornada contra el combinado azteca, que se perfila como el candidato a ganar el grupo.

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Cabe recordar que estos resultados son los que necesita Guatemala para clasificar a los cuartos de final, instancia en la que se pondrán en juego los cuatro boletos al Mundial 2027. Los semifinalistas del Campeonato de la Concacaf serán los que irán a la cita mundialista.

Así están las posiciones del Grupo de Guatemala en el Campeonato de Concacaf

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