“Estamos en contacto”: Paté Centeno y AD San Carlos se podrían quedar sin una de sus figuras en medio de su crisis

San Carlos está contra el tiempo y ahora podría perder a uno de sus mejores jugadores.

La crisis institucional que atraviesa Asociación Deportiva San Carlos comienza a generar consecuencias deportivas que van más allá de la suspensión de su licencia para competir en el Torneo Apertura 2026. Mientras el club intenta resolver sus problemas administrativos, también crecen las dudas sobre la continuidad de varias de sus principales figuras, entre ellas el guardameta salvadoreño Mario González, cuyo nombre ya vuelve a sonar con fuerza para regresar al fútbol de El Salvador.

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El arquero, considerado uno de los futbolistas más importantes del plantel norteño, ha despertado el interés de Alianza FC, institución donde dejó una huella importante y que sigue muy de cerca la complicada situación que vive San Carlos. Aunque el guardameta mantiene contrato con el conjunto costarricense, la incertidumbre que rodea al club ha provocado que varios equipos estén atentos a cualquier posibilidad de incorporarlo.

Alianza le abre nuevamente las puertas a Mario González

Quien confirmó ese interés fue el presidente de Alianza FC, Gonzalo Sibrián, quien no ocultó que el portero sigue siendo una prioridad para la institución si se presenta la oportunidad. El dirigente dejó claro que existe una comunicación constante con el futbolista y que el vínculo entre ambas partes nunca se ha perdido.

“Por supuesto que hay interés en él, es su casa y es bienvenido, cualquier cosa que pase con él allá, sabe que los brazos están abiertos, estamos en contacto con él, siempre hemos hablado y sabe que acá puede venir en cualquier momento”, afirmó Sibrián, dejando en evidencia que el club salvadoreño mantiene abiertas las puertas para el experimentado guardameta.

El presidente albo también fue prudente al referirse a la situación contractual del jugador, aunque reconoció que estarán atentos a cualquier novedad. “Luego su situación o la forma que vendría ya se verá después, ahora tiene contrato con su equipo, pero estamos pendientes, todo se dará a su tiempo, si el equipo lo deja ir sé que Mario no lo pensaría en regresar a su casa”, agregó el dirigente.

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Mientras tanto, San Carlos continúa intentando resolver los problemas que le impidieron disputar la primera jornada del campeonato costarricense. Sin embargo, el panorama sigue siendo incierto y, si la situación no mejora en las próximas semanas, el club podría comenzar a perder piezas fundamentales de su plantel, siendo Mario González uno de los nombres que más interés despierta en el mercado y cuyo posible regreso a Alianza empieza a tomar cada vez más fuerza.