Vozinha en problemas: la insólita regla que podría obligarlo a cambiar su nombre en Colo Colo

Vozinha todavía no llegó a Chile para completar su incorporación a Colo Colo y ya apareció un inconveniente que nadie vio venir.

Vozinha todavía no llegó a Chile para completar su incorporación a Colo Colo y ya apareció un inconveniente inesperado. El arquero de Cabo Verde podría verse obligado a dejar de utilizar en su camiseta el nombre con el que se hizo famoso durante el Mundial 2026, debido a una norma vigente en la Primera División chilena.

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El nombre completo del guardameta de 40 años es Josimar Dias, mientras que “Vozinha” es un apodo de origen familiar relacionado con sus abuelos, quienes estuvieron a cargo de su crianza.

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El sobrenombre lo acompañó a lo largo de toda su carrera y se convirtió en una parte importante de su identidad (y de su marca, claro) después de la histórica participación de los Tiburones Azules en la Copa del Mundo.

El arquero de 40 años saltó a la fama durante su participación en el Mundial 2026 (Getty Images).

El reglamento prohíbe a Vozinha

El problema aparece en el artículo 36 de las bases del Campeonato Nacional 2026. El reglamento señala que, para identificar a los futbolistas, “se deberá estampar el apellido paterno y/o materno” en la parte superior de la camiseta, con letras de entre 5 y 5,5 centímetros, y permite agregar la inicial del primer nombre.

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Vozinha tiene todo listo para firmar con Colo Colo, el equipo más ganador de Chile (Getty Images).

La misma disposición cierra la puerta a la denominación que utiliza el caboverdiano: “No se admitirán apodos, apelativos o sobrenombres”. En principio, esto llevaría a que el nuevo arquero albo tuviera que presentarse como “Dias” en los partidos oficiales del fútbol chileno.

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El antecedente que puede ayudar a Vozinha

La ANFP ya flexibilizó esta normativa en 2021, cuando permitió utilizar el apellido o el apodo del futbolista, decisión que abrió la puerta a casos como “Bruno Barti”, “Chelo” Cañete y “Pitu” Contreras.

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Esa excepción ya no aparece en las bases actuales, por lo que Colo Colo deberá gestionar una autorización especial o aceptar que Vozinha juegue oficialmente como Dias.