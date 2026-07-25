Así quedó la tabla de posiciones del Apertura 2026 tras el empate de Alajuelense vs. Sporting

Alajuelense y Sporting cerraron la primera jornada de la Liga Promérica con un empate por 1-1.

Este sábado por la noche, Sporting y la Liga Deportiva Alajuelense cerraron la primera jornada del Apertura 2026 de la Liga Promérica. Renzo Carballo anotó el primero para los locales y Kenyel Michel sobre el final puso el 1-1 definitivo con un gran gol.

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Con esta igualdad, se cerró la primera jornada del Apertura 2026. En el primer lugar, gracias a la abultada diferencia en el marcador, aparece el Deportivo Saprissa que logró superar por 5-1 a Pérez Zeledón en La Cueva.

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Luego, en el segundo lugar le sigue Escorpiones, uno de los debutantes en esta temporada. El equipo belemita se quedó con el partido ganado por 3-0 por decisión de la Unafut, ya que su rival, San Carlos, tiene la licencia suspendida por deudas económicas.

En el tercer lugar, aparece el último ganador en este inicio de campeonato. Cartaginés derrotó al otro debutante Inter San Carlos por 3-1 y ya suma tres puntos en condición de local.

Herediano, por su parte, completa la zona de clasificados con su cuarto puesto. No obstante, su resultado podría cambiar si es que la Fedefútbol le aprueba el pedido de apelación por alineación indebida de Puntarenas. El equipo porteño dejó en el banco de suplentes a Cortés, quien arrastraba una sanción de su anterior club.

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La tabla de posiciones del Apertura 2026 tras la primera jornada

Foto: FUTV.

Todos los resultados de la primera jornada del Apertura 2026

Foto: FUTV.

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Así se juega la jornada 2 del Apertura 2026