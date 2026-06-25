La jornada de este jueves 25 de junio empezó a mover fuerte el cuadro de los 16avos del Mundial 2026.

El Mundial 2026 entró en una etapa decisiva. Cada resultado empieza a impactar directamente en las llaves de 16avos de final, a donde avanzan los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros.

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Este jueves 25 de junio, Ecuador venció 2-1 a Alemania y Costa de Marfil derrotó 2-0 a Curazao en el cierre del Grupo E. Pese a la caída,Die Mannschaft terminó como líder de la zona por diferencia de gol, mientras que los africaron quedaron segundos. Ecuador, con cuatro puntos, clasificó como uno de los mejores terceros.

Gonzalo Plata anotó un gol histórico para el fútbol ecuatoriano (Getty Images).

Más tarde, en el Grupo F, Países Bajos le ganó 3-1 a Túnez y se quedó con el primer puesto. Japón empató 1-1 con Suecia y aseguró el segundo lugar. Los escandinavos, por su parte, terminaron terceros con cuatro puntos y también avanzaron de fase.

Suecia sacó su boleto a la próxima ronda como uno de los mejores terceros (Getty).

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Todavía quedan grupos por resolverse y varios terceros por acomodarse. Por eso, muchos cruces siguen abiertos. Sin embargo, algunos partidos de 16avos ya quedaron completamente definidos.

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Los cruces confirmados de los 16avos del Mundial 2026

Hasta el momento, hay cuatro cruces de 16avos del Mundial 2026 que ya tienen a sus dos selecciones confirmadas:

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Sudáfrica vs. Canadá

Sudáfrica y Canadá abrirán la ronda de 16avos del Mundial 2026. El cruce quedó definido porque los Bafana Bafana terminaron segundos en el Grupo A y Canadá finalizó segunda en el Grupo B. El partido se jugará el domingo 28 de junio en el Los Angeles Stadium, en Inglewood. El horario será a las 13:00 horas de Centroamérica.

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Brasil vs. Japón

Brasil enfrentará a Japón en uno de los cruces más atractivos de los 16avos del Mundial 2026. La Verdeamarela terminó primera en el Grupo C, mientras que Japón quedó segundo en el Grupo F. El partido se jugará el lunes 29 de junio en el Houston Stadium. El horario será a las 11:00 horas de Centroamérica.

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Países Bajos vs. Marruecos

Países Bajos y Marruecos también tienen cruce confirmado en los 16avos del Mundial 2026. La Oranje terminó primera en el Grupo F, mientras que Marruecos quedó segundo en el Grupo C. El partido se jugará el lunes 29 de junio en el Estadio Monterrey. El horario será a las 19:00 horas de Centroamérica.

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Estados Unidos vs. Bosnia y Herzegovina

Estados Unidos y Bosnia y Herzegovina también tienen cruce confirmado en los 16avos del Mundial 2026. El equipo anfitrión terminó primero en el Grupo D, mientras que Bosnia y Herzegovina quedó tercera en el Grupo B y avanzó como una de las mejores terceras. El partido se jugará el miércoles 1 de julio en el San Francisco Bay Area Stadium, en Santa Clara. El horario será a las 18:00 horas de Centroamérica.

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Así está la tabla de mejores terceros del Mundial 2026