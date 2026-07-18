Quiénes cantan en el show de medio tiempo de la final del Mundial 2026: lista completa de artistas

El listado de los artistas que estarán en el medio tiempo de la final del Mundial 2026.

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España tendrá el primer show de medio tiempo de la historia de la Copa del Mundo. FIFA y Global Citizen confirmaron una programación encabezada por Madonna, Shakira, BTS y Justin Bieber, además de varias participaciones especiales.

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El espectáculo se realizará este domingo 19 de julio en el New York New Jersey Stadium, inmediatamente después del primer tiempo entre Argentina y España. La producción estará a cargo de Global Citizen y contará con la dirección artística de Chris Martin, cantante de Coldplay.

Lista completa de artistas del show de medio tiempo

Los artistas y grupos confirmados son:

Madonna.

Shakira.

Burna Boy.

BTS.

Justin Bieber.

Gustavo Dudamel.

PS22 Chorus.

Coldplay.

Madonna, Shakira, BTS y Justin Bieber fueron presentados como los principales artistas del espectáculo. Burna Boy actuará junto a Shakira, mientras que el coro infantil PS22 Chorus tendrá una participación acompañado por Coldplay. El director venezolano Gustavo Dudamel también formará parte de la presentación.

Madonna

Madonna será una de las figuras centrales del primer espectáculo de medio tiempo de una final mundialista.

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La cantante estadounidense fue incluida desde el anuncio principal realizado por FIFA y Global Citizen. Su presencia aporta al evento una de las carreras más reconocidas de la música pop internacional.

Shakira y Burna Boy

Shakira compartirá una parte de su presentación con el artista nigeriano Burna Boy.

La colombiana tiene una extensa relación con la Copa del Mundo. Participó en las ceremonias de Alemania 2006, Sudáfrica 2010 y Brasil 2014, y regresará ahora para integrar el primer show de medio tiempo de una final.

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Global Citizen presenta oficialmente su participación como “Shakira + Burna Boy”, aunque no se confirmó públicamente el repertorio completo que interpretarán.

BTS

BTS actuará como uno de los nombres principales de la presentación.

El grupo surcoreano compartirá la condición de protagonista con Madonna, Shakira y Justin Bieber. Su incorporación refuerza el alcance internacional de un espectáculo pensado para reunir artistas de distintas regiones y estilos musicales.

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Justin Bieber

Justin Bieber fue el último gran nombre agregado a la cartelera principal.

FIFA anunció su incorporación una semana antes de la final. El cantante canadiense se sumó oficialmente a Madonna, Shakira y BTS como uno de los cuatro artistas principales del show.

Gustavo Dudamel

El director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel también participará en el espectáculo.

Su papel será diferente del de los cantantes principales, ya que estará vinculado con la conducción musical y la parte orquestal de la presentación. FIFA lo incluye dentro de la programación oficial del evento.

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PS22 Chorus y Coldplay

El PS22 Chorus, un coro infantil de Nueva York, actuará junto a Coldplay.

La participación aparece anunciada oficialmente como “PS22 Chorus featuring Coldplay”. El grupo británico tendrá, por lo tanto, una aparición dentro del espectáculo, además del trabajo de Chris Martin como responsable de su curaduría artística.

Qué función cumple Chris Martin en el show

Chris Martin fue elegido para curar y organizar artísticamente la presentación.

El líder de Coldplay participó en la selección y coordinación del elenco junto con FIFA y Global Citizen. Además, su banda formará parte de la actuación del PS22 Chorus.

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Por lo tanto, Martin tendrá una doble función: será uno de los responsables creativos del espectáculo y también participará musicalmente junto con Coldplay.

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Cuánto durará el show de medio tiempo

El show musical tendrá una duración aproximada de 11 minutos.

El entretiempo completo será de alrededor de 17 minutos, contando el tiempo necesario para instalar y retirar el escenario. La presentación comenzará apenas finalice el primer tiempo, por lo que no tendrá una hora exacta previamente establecida.