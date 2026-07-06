Si Bélgica le gana a Estados Unidos: contra quién y cuándo juega los cuartos de final del Mundial 2026

La selección de Bélgica tiene la chance de dejar fuera al último equipo local con vida en la Copa del Mundo 2026.

Bélgica vuelve a encontrarse con una noche de máxima exigencia en el Mundial 2026. Este lunes 6 de julio enfrenta a Estados Unidos en el Lumen Field de Seattle, en un cruce donde no solo deberá superar al rival, sino también el peso de jugar contra uno de los anfitriones.

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El cuadro ya le marca el camino a seguir: si la selección de Rudi García elimina a los locales, jugará los cuartos de final contra España, que más temprano superó agónicamente a Portugal.

España, el rival de Bélgica si elimina a Estados Unidos

Si Bélgica derrota a Estados Unidos, avanzará a los cuartos de final del Mundial 2026 y enfrentará a España, que se impuso por 1-0 a la Portugal de Cristiano Ronaldo en el Dallas Stadium con el gol de Mikel Merino.

ver también España le ganó a Portugal, despidió a Cristiano Ronaldo y se clasificó a cuartos de final: resumen y gol

En ese escenario,se mediría con una de las selecciones más intensas del torneo. La Roja combina juventud, circulación rápida y desequilibrio, por lo que el equipo belga necesitaría un partido muy sólido para competir por el pase a semifinales.

Cuándo jugaría Bélgica los cuartos de final del Mundial 2026

El partido de cuartos de final para el ganador de Estados Unidos vs. Bélgica está programado para el viernes 10 de julio de 2026.

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El duelo se jugará a la 1:00 p.m. de Centroamérica —Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua— y a las 2:00 p.m. de Panamá.

De esa llave saldrá una de las cuatro selecciones clasificadas a las semifinales.

Dónde jugaría Bélgica si pasa a cuartos

Si Bélgica elimina a Estados Unidos, disputará contra España los cuartos de final en el SoFi Stadium, en Los Ángeles. Un cruce que puede reunir a dos selecciones europeas de buen nivel o dejar a los belgas frente a la presión de otro partido grande contra una potencia histórica.

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Datos clave

Bélgica enfrenta a Estados Unidos este lunes 6 de julio por los octavos de final del Mundial 2026.

Si gana, jugará los cuartos de final contra PORTUGAL/ESPAÑA .

. PORTUGAL/ESPAÑA viene de vencer X-X a ESPAÑA/PORTUGAL .

viene de vencer a . El partido de cuartos se disputará el viernes 10 de julio de 2026 .

. La sede será el SoFi Stadium , en Los Ángeles.

, en Los Ángeles. El horario será a la 1:00 p.m. de Centroamérica y 2:00 p.m. de Panamá.