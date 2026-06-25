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Mundial 2026

Mundial 2026: así quedó la tabla de posiciones del Grupo F con el empate de Japón vs. Suecia

Japón y Suecia acompañarán a Países Bajos en los dieciseisavos de final.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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Japón y Suecia logran un resultado que les favorece
© Getty ImagesJapón y Suecia logran un resultado que les favorece

La fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 continúa definiendo su panorama y este miércoles fue el turno del Grupo F, donde Países Bajos confirmó los pronósticos al quedarse con el liderato, mientras que Japón aseguró el segundo boleto directo a los dieciseisavos de final. La jornada también dejó a Suecia pendiente de una posible clasificación como uno de los mejores terceros.

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Los dirigidos por Ronald Koeman llegaban con la primera posición prácticamente en sus manos, pero necesitaban sellarla con una victoria. La selección neerlandesa no dejó margen para las sorpresas y derrotó 3-1 a Túnez, un equipo que ya estaba eliminado antes de disputar la última jornada. Con ese resultado, los europeos finalizaron como líderes del sector.

Países Bajos y Japón ya conocen a sus rivales

El primer lugar del grupo le permitirá a Países Bajos enfrentar en los dieciseisavos de final a Marruecos, que terminó como segundo del Grupo C. El conjunto naranja buscará extender su buen momento y confirmar su candidatura para pelear por el título en la fase de eliminación directa.

En el otro compromiso de la jornada, Japón y Suecia igualaron 1-1 en un encuentro que durante varios minutos pareció disputarse con demasiada cautela. Sin embargo, el complemento cambió el ritmo del partido cuando Daizen Maeda adelantó a los asiáticos, aunque poco después Anthony Elanga respondió con un auténtico golazo para rescatar el empate de los escandinavos.

La igualdad fue suficiente para que Japón conservara el segundo puesto del Grupo F, asegurando así su presencia en la siguiente ronda. El premio, sin embargo, será un desafío de máxima exigencia, ya que su próximo rival será la poderosa Brasil, una de las selecciones favoritas para conquistar el campeonato.

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Por su parte, Suecia quedó a la espera de conocer su destino. El empate le impidió avanzar de forma directa y ahora dependerá de los resultados de los demás grupos para saber si logra uno de los boletos reservados para los mejores terceros. Mientras tanto, Países Bajos y Japón ya pueden comenzar a preparar sus respectivos duelos de eliminación directa con el sueño mundialista intacto.

Así quedó la tabla de posiciones del Grupo F

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