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Antigua GFC vs. Aurora EN VIVO: minuto a minuto de la Final de la Supercopa Bantrab de Guatemala

Antigua y Aurora buscarán llevarse la primera edición de la Supercopa Bantrab.

Llegaron los tigres

Aurora ya está en el estadio Cementos Progreso

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Rumbo al estadio

Antigua sale hacía el estadio Cementos Progreso.

Todo listo

Bienvenidos al minuto a minuto del partido de Antigua vs. Aurora por la final de la Supercopa Bantrab.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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Antigua vs. Aurora EN VIVO
© BantrabAntigua vs. Aurora EN VIVO

La primera edición de la Supercopa Bantrab de Guatemala llegará hoy a su final, cuando Antigua GFC y Aurora se enfrenten para así ganarse el trofeo y el premio económico que recibirán por parte de la entidad bancaria.

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Bantrab que es uno de los patrocinadores de la Federación de Futbol de Guatemala, organizó el torneo con los mejores equipos de las ligas federadas (Liga Nacional, Primera, Segunda y Tercera División), para así premiar la constancia en el año.

Aunque clubes como Municipal y Suchitepéquez prefirieron no participar, otros si lo hicieron, siendo Antigua y Aurora los que lograron llegar hasta la última instancia y así buscar alzar la copa.

¿A qué hora se jugará la final de la Supercopa Bantrab de Guatemala?

El partido de Antigua GFC y Aurora se desarrollara hoy a las 18:00 horas en las instalaciones del estadio Cementos Progreso de la Ciudad de Guatemala.

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¿Dónde ver EN VIVO la final de la Supercopa Bantrab de Guatemala?

El partido de Antigua GFC contra Aurora se podrá ver por TVGT.

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