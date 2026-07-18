Pronóstico de Argentina vs. España: resultado, goleadores y figura de la final del Mundial 2026, según la IA

Este domingo, en Nueva Jersey, las dos mejores selecciones definirán al campeón del Mundial 2026. Y la IA ya sabe el resultado.

Argentina y España disputarán una de las finales más equilibradas de los últimos Mundiales. La Albiceleste posee el ataque más goleador del torneo y la experiencia del campeón vigente, mientras que la Roja llega con la defensa más sólida y apenas un tanto recibido en siete encuentros.

Publicidad

Ante este escenario, consultamos a ChatGPT para obtener una predicción del resultado y del campeón del Mundial 2026. La inteligencia artificial se inclinó por España, aunque con una diferencia reducida.

ver también La Casa Blanca sacude la final del Mundial 2026: Argentina tiene luz verde para repetir su reclamo por Malvinas

Predicción de la IA para Argentina vs. España

El pronóstico de ChatGPT es:

Resultado: España 1-0 Argentina.

España 1-0 Argentina. Campeón: España.

España. Autor del gol: Mikel Oyarzabal.

Mikel Oyarzabal. Definición: durante los 90 minutos.

durante los 90 minutos. Figura proyectada: Unai Simón.

Las probabilidades de quedarse con el título son:

España: 56%.

56%. Argentina: 44%.

Por qué la IA predice que España será campeona

La principal ventaja española se encuentra en su rendimiento defensivo. El equipo de Luis de la Fuente marcó 13 goles, recibió solamente uno y mantuvo el arco invicto en seis de sus siete partidos.

Publicidad

La Roja también cuenta con mayor control de la posesión y del mediocampo. Rodri llegó a la final con 648 pases completados, la cifra más alta registrada por un futbolista en una edición del Mundial.

La IA proyecta que ese dominio puede reducir el tiempo durante el cual Argentina tiene la pelota y obligar a Lionel Messi a recibir lejos del área.

Publicidad

La IA no tiene dudas de quién festejará. (Getty Images)

Por qué Argentina puede romper el pronóstico

Argentina marcó 19 goles durante el torneo y ganó sus siete partidos. Además, nueve de sus 11 tantos en las eliminatorias llegaron después del minuto 78, una muestra de su capacidad para competir hasta el final.

Publicidad

El otro factor es Messi. El capitán llega con ocho goles y cuatro asistencias, después de dar los dos pases decisivos en la remontada contra Inglaterra.

La experiencia de Dibu Martínez, Cristian Romero, Enzo Fernández y otros campeones de Qatar 2022 también aumenta las posibilidades argentinas si el encuentro se vuelve cerrado o emocional.

Publicidad

ver también Tormentas, humo y entrenamiento cancelado en Nueva Jersey: ¿se puede suspender la final Argentina vs. España del Mundial 2026?

Probabilidades del resultado durante los 90 minutos

ChatGPT distribuyó los posibles resultados de esta manera:

Victoria de España: 41%.

41%. Empate: 34%.

34%. Victoria de Argentina: 25%.

Las probabilidades consideran que España parte como favorita por su estabilidad defensiva, pero que una final suele reducir las diferencias. Los mercados consultados también ubican a la Roja por delante de Argentina para levantar la Copa.

Publicidad

El pronóstico final de ChatGPT

La IA predice un partido con pocas situaciones claras, España controlando más tiempo la pelota y Argentina esperando su oportunidad para atacar los espacios.

El resultado proyectado es un 1-0 para España, con Oyarzabal aprovechando una acción dentro del área durante el segundo tiempo. La Roja obtendría así su segundo título mundial después del conquistado en 2010.