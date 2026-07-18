Cuánto dura el show de medio tiempo de Argentina vs. España por la final del Mundial 2026

La final de Argentina vs. España tendrá un espectáculo artístico inédito.

La final del Mundial 2026 entre Argentina y España tendrá una novedad inédita: por primera vez, el partido decisivo de una Copa del Mundo contará con un espectáculo musical durante el entretiempo.

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El descanso tendrá una duración total de 17 minutos. De ese período, aproximadamente 11 minutos estarán destinados a las actuaciones musicales, mientras que los seis restantes se utilizarán para montar, desmontar y retirar el escenario.

Cuánto durará el entretiempo de Argentina vs. España

El descanso entre el primer y el segundo tiempo se extenderá durante 17 minutos.

La distribución prevista es la siguiente:

Duración del espectáculo: aproximadamente 11 minutos.

Montaje y desmontaje: alrededor de seis minutos.

Duración total del entretiempo: 17 minutos.

Inicialmente se había informado que la pausa podía alcanzar los 30 minutos, pero el plan definitivo redujo considerablemente ese tiempo.

Cuánto dura normalmente el entretiempo de un partido

La Regla 7 de la International Football Association Board establece que la pausa del medio tiempo no debe superar los 15 minutos.

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El reglamento de cada competición debe especificar la duración del descanso y cualquier modificación requiere autorización. Para la final se agregarán aproximadamente dos minutos al intervalo tradicional.

Qué artistas participarán del show de medio tiempo

Los principales artistas anunciados para la presentación son:

Madonna.

Shakira.

Justin Bieber.

BTS.

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También está prevista la participación de Burna Boy, Gustavo Dudamel, Coldplay y el PS22 Chorus, un coro infantil de Nueva York. El espectáculo fue producido por Global Citizen y curado por Chris Martin, líder de Coldplay.

Cuándo comenzará el show

El espectáculo comenzará inmediatamente después del final del primer tiempo.

No existe una hora exacta porque dependerá del momento en que termine la etapa inicial, incluida la cantidad de tiempo agregado. Si el encuentro empieza a las 15:00 en Nueva York y Nueva Jersey, el show debería comenzar aproximadamente entre las 15:50 y las 16:00, hora local.

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Por qué habrá un show de medio tiempo

FIFA incorporó la presentación como parte del programa de entretenimiento de la final y de su asociación con Global Citizen.

El evento también está vinculado con el FIFA Global Citizen Education Fund, una iniciativa que busca recaudar fondos para ampliar el acceso a la educación y al fútbol infantil. FIFA destinó un dólar de cada entrada vendida durante el Mundial a ese programa.

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Una final diferente a todas las anteriores

Hasta 2026, las finales mundialistas habían conservado el descanso tradicional sin una presentación musical de estas dimensiones.

Argentina y España protagonizarán, por lo tanto, el primer partido por el título que combinará los dos tiempos con un espectáculo similar —aunque mucho más breve— a los que se realizan en el Super Bowl.