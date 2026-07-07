Tras una polémica intervención del presidente estadounidense ante la FIFA, la selección belga goleó al combinado anfitrión y le dedicó un festejo con un dardo directo al mandatario.

El Mundial 2026 sigue con sus polémicas que trascienden el plano estrictamente deportivo. En un encuentro de octavos de final cargado de tensión extra futbolística, Bélgica no tuvo piedad del anfitrión y aplastó por 4-1 a Estados Unidos en Seattle para sellar así su boleto a la siguiente ronda.

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Sin embargo, lo que acaparó todas las portadas no fue solo la exhibición europea, sino la peculiar celebración de Romelu Lukaku y sus compañeros, dedicada nada menos que a Donald Trump.

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Folarin Balogun y el indulto de la discordia

Para entender el contexto de la burla, hay que repasar el escándalo que encendió la previa del partido. El clima ya venía caldeado luego de que la FIFA anunciara, de manera sorpresiva, que el goleador estadounidense Folarin Balogun podría disputar el encuentro. Balogun había sido expulsado en los 16avos de final ante Bosnia y Herzegovina, por lo que debía cumplir una fecha de suspensión.

La controversia estalló cuando el propio Donald Trump admitió públicamente y sin ningún filtro haber llamado a la máxima entidad del fútbol para exigir que le quitaran la sanción al jugador, argumentando que la expulsión había sido “injusta”. Esta clara injerencia política desató la furia de la UEFA y de varias federaciones internacionales, que emitieron comunicados expresando su profundo malestar por una decisión a la que calificaron de arbitraria.

El baile de Lukaku y toda Bélgica imitando a Trump. (Getty Images)

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El “baile presidencial” de Lukaku y sus compañeros

Con Balogun habilitado y la polémica sobre la mesa, la respuesta de los Diablos Rojos llegó donde realmente importa: en la cancha. El combinado belga dominó a placer a los de las Barras y las Estrellas, apagando el sueño mundialista de los locales.

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La cereza del pastel llegó sobre el final del partido, cuando Romelu Lukaku se encargó de marcar el cuarto y definitivo tanto. En plena euforia, llegó la “chicana”: el histórico delantero y el resto de los jugadores belgas corrieron a celebrar imitando de forma totalmente irónica el clásico baile que Donald Trump suele hacer en sus mítines de campaña. Las imágenes de la burla tardaron apenas segundos en darle la vuelta al mundo a través de las redes sociales, dejando en claro que, para Bélgica, la política no entra en el terreno de juego.

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Cuándo vuelve a jugar Bélgica en el Mundial 2026

Tras establecerse como uno de los ocho mejores equipos de la Copa del Mundo, Bélgica tiene por delante un choque de altísimo voltaje: se medirán en cuartos de final ante España, el próximo viernes 10 de julio en Los Ángeles, en busca del pase a semifinales (donde esperará el ganador de Francia vs. Marruecos).