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Mundial 2026

Paraguay vs. Australia EN VIVO: Alineaciones confirmadas – minuto a minuto – hora, TV y dónde ver el partido del Mundial 2026

Siga el minuto a minuto del partido de Paraguay vs. Australia por el Grupo D del Mundial 2026.

¡ASÍ LUCE EL VESTUARIO DE AUSTRALIA!

Los 'Socceroos' saben que empatando ante Paraguay ya están en 16avos de final del Mundial 2026 y su vestuario luce así.

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¡LOS FANÁTICOS ESPERAN UN TRIUNFO DE PARAGUAY!

Varios hinchas paraguayos empiezan a colmar el Estadio Bahía de San Francisco esperando una victoria de Paraguay ante Australia por el Mundial 2026.

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¡ASÍ LUCE EL VESTUARIO DE PARAGUAY!

A una hora para empezar el partido, así luce el vestuario de Paraguay en la fecha 3 del Grupo D del Mundial 2026.

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¡EL ONCE DE AUSTRALIA!

Tony Popovic, DT de Australia, hizo oficial el once que usará ante Paraguay por el Mundial 2026: Patrick Beach; Alessandro Circati, Jordan Bos, Aziz Behich, Harry Souttar, Lucas Herrington; Connor Metcalfe, Aiden Oneill, Jackson Irvine; Nestory Irankunda, Cristian Volpato.

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¡ONCE OFICIAL DE PARAGUAY!

El técnico Gustavo Alfaro decidió sus 11 guerreros que van a llevar a la gloria a Paraguay: Orlando Gill; Gustavo Velázquez, Omar Alderete, Juan José Cáceres, Gustavo Gómez, Alexandro Maidana; Diego Gómez, Andrés Cubas, Matías Galarza; Julio Enciso, Gabriel Ávalos.

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¡PARAGUAY VS AUSTRALIA POR EL MUNDIAL 2026!

Paraguay y Australia tienen una historia rica de enfrentamientos con 5 duelos en los que los 'Oceánicos' nunca han perdido. Hoy es hora de que eso cambie y que los 'Guaraníes' consigan el triunfo, el segundo puesto del Grupo D y el pase a 16avos del Mundial 2026.

¡LA SITUACIÓN DE PARAGUAY ANTE AUSTRALIA!

Paraguay sabe que solo necesita un único resultado para avanzar a 16avos de final del Mundial 2026 como segundo del Grupo D: tener que ganarle a Australia. Solo el triunfo le asegura la clasificación directa, en caso empate tendrá que esperar a ver cómo queda en la tabla de mejores terceros y si pierde estará eliminado.

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¡ALMIRÓN BAJA EN PARAGUAY!

Paraguay no contará con la presencia de Miguel Almirón para el partido ante Australia. El delantero fue expulsado en el último partido ante Turquía y cumple una fecha de suspensión. Ausencia determinante para el cuadro del técnico Gustavo Alfaro.

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¡BIENVENIDOS AL MINUTO A MINUTO DEL PARAGUAY VS. AUSTRALIA!

Amigos de Bolavip, sean bienvenidos al minuto a minuto del partido entre Paraguay vs. Australia por el Mundial 2026. Ahora es el día que los guaraníes tienen que demostrar de qué están hechos, vencer a Australia y pasar a los 16avos como segundos del Grupo D.

Javier Pineda

Por Javier Pineda

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En Vivo: Paraguay vs Australia
© Getty ImagesEn Vivo: Paraguay vs Australia

 El Grupo D de la Copa del Mundo del 2026 tendrá sus definiciones, siendo el partido de Paraguay contra Australia uno de los más llamativos tomando en cuenta que una de las dos buscará acompañar a Estados Unidos a los dieciseisavos de final.

Cuál es el ranking FIFA de Paraguay y cuántos puestos lo separan de Australia en el Mundial 2026

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Los de Gustavo Alfaro llegan al partido luego de un triunfo agónico contra Turquía, resultado que les permitió llegar con vida en el Mundial a esta última jornada y con opciones de ser segundos, aunque es lo más que pueden aspirar tomando en cuenta que los estadounidenses ya aseguraron la cima.

Situación similar es la que tiene los australianos, que también con cuatro puntos intentarán estar en el subliderato, incluso les alcanzaría un empate, luego de tener mejor diferencia de goles.

A qué hora juegan Paraguay vs. Australia por el Mundial 2026

Estos son los horarios para Centroamérica:

  • 8:00 p.m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
  • 9:00 p.m.: Panamá.
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Dónde ver EN VIVO Paraguay vs. Australia en Centroamérica

  • Panamá: Tigo Sports
  • Costa Rica: Fox+
  • Guatemala: Tigo, Fox y Canal 11
  • Honduras: Tigo Sports
  • El Salvador: Tigo Sports
  • Nicaragua: Tigo Sports

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