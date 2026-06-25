Paraguay vs. Australia EN VIVO: Alineaciones confirmadas – minuto a minuto – hora, TV y dónde ver el partido del Mundial 2026

El Grupo D de la Copa del Mundo del 2026 tendrá sus definiciones, siendo el partido de Paraguay contra Australia uno de los más llamativos tomando en cuenta que una de las dos buscará acompañar a Estados Unidos a los dieciseisavos de final.
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Los de Gustavo Alfaro llegan al partido luego de un triunfo agónico contra Turquía, resultado que les permitió llegar con vida en el Mundial a esta última jornada y con opciones de ser segundos, aunque es lo más que pueden aspirar tomando en cuenta que los estadounidenses ya aseguraron la cima.
Situación similar es la que tiene los australianos, que también con cuatro puntos intentarán estar en el subliderato, incluso les alcanzaría un empate, luego de tener mejor diferencia de goles.
A qué hora juegan Paraguay vs. Australia por el Mundial 2026
Estos son los horarios para Centroamérica:
- 8:00 p.m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.
- 9:00 p.m.: Panamá.
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Dónde ver EN VIVO Paraguay vs. Australia en Centroamérica
- Panamá: Tigo Sports
- Costa Rica: Fox+
- Guatemala: Tigo, Fox y Canal 11
- Honduras: Tigo Sports
- El Salvador: Tigo Sports
- Nicaragua: Tigo Sports