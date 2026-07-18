A partir de este momento, podrás disfrutar todos los detalles del encuentro que protagonizarán Francia e Inglaterra por el último escalón del podio del Mundial 2026.

13:30hs Bienvenidos a la definición por el tercer puesto

Los perdedores de las semifinales se enfrentan en Miami en el partido que ninguno de los dos hubiese querido jugar.

Francia e Inglaterra se enfrentan este sábado 18 de julio por el partido que definirá el tercer puesto del Mundial 2026. Después de quedar eliminadas en semifinales, las dos potencias europeas buscarán despedirse del torneo con una victoria y la medalla de bronce.

El compromiso se disputará en Miami, un día antes de la final entre Argentina y España.

A qué hora juegan Francia vs. Inglaterra por el Mundial 2026

El partido se jugará este sábado 18 de julio de 2026 en el Miami Stadium, nombre oficial utilizado durante el Mundial para el Hard Rock Stadium de Miami Gardens.

Estos son los horarios para Centroamérica:

3:00 p. m.: Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua.

Costa Rica, Guatemala, Honduras, El Salvador y Nicaragua. 4:00 p. m.: Panamá.

El partido se podrá ver a través de los siguientes canales: