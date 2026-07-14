Quién es Mike Maignan, el arquero de Francia que nació en Sudamérica y reemplazó a Hugo Lloris en el Mundial 2026

El arquero de Francia busca alcanzar su primera final en la Copa del Mundo después de haberse ausentado en Qatar 2022.

Este martes 14 de julio, Mike Maignan sueña con alcanzar la final del Mundial 2026. El arquero de Francia reemplazó a Hugo Lloris, histórico guardameta del combinado azul, y se asentó como titular en 2023, después de Qatar 2022. Desde entonces, ha sido el dueño del arco.

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En esta Copa del Mundo, el futbolista del AC Milan recibió apenas dos goles en seis partidos. En el debut de Francia contra Senegal sufrió uno y el otro fue ante Noruega, también en la fase de grupos. En los duelos de eliminación directa, acumula tres vallas invictas consecutivas.

Mike Maignan representa a Francia, pero nació en Sudamérica

Maignan es uno de los jugadores que nació fuera del territorio francés. El arquero de 30 años es oriundo de Cayena, la ciudad capital de la Guayana Francesa. Es un territorio de ultramar que pertenece a Francia y está ubicado en la costa norte de América del Sur.

ver también Francia vs. España: el récord histórico que busca Didier Deschamps en el Mundial 2026

Su familia se compone de una combinación de sus orígenes. Su padre nació en Francia, mientras que su madre lo hizo en Haití, país que fue una colonia francesa en el siglo 17. Maignan nació en Sudamérica, por lo que tiene raíces europeas, caribeñas y sudamericanas.

Inició sus caminos en las divisiones menores del PSG, ya que cuando era niño se mudó a Villiers-le-Bel, una comuna ubicada en los suburbios del norte de París. Por eso, se formó en el cuadro parisino hasta hacer su debut en 2013. En 2015, pasó al Lille hasta jugar en el extranjero por primera vez.

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Tras asentarse en el cuadro de la Ligue 1, Maignan pasó al Milan en 2021. En la actualidad, es considerado uno de los grandes referentes del elenco rossoneri. Su gran rendimiento lo llevó a ganarse la portería titular en la selección comandada por Deschamps.

Maignan como capitán en Milan.

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En resumen