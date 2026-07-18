Quién gana la Bota de Oro del Mundial 2026 si Messi le hace 2 goles a España y empata a Mbappé

Mbappé le marcó un doblete a Inglaterra en el partido por el tercer puesto y tomó ventaja sobre Messi en la tabla de goleadores.

Este sábado, Kylian Mbappé logró lo que tanto esperaba en su último partido del Mundial 2026. En el duelo por el tercer puesto contra Inglaterra, el delantero francés anotó dos goles y se convirtió en el máximo goleador de la competencia y también de la historia de todos los Mundiales.

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El del Real Madrid llegó a los 10 goles y le sacó dos de ventaja a Lionel Messi, que acumula 8. El argentino todavía tiene un partido menos, ya que este domingo disputará la gran final contra España. El capitán de la Albiceleste aún tiene chances de ganar la Bota de Oro.

Para convertirse en el máximo artillero en soledad, Messi deberá convertir tres goles en la final y superar así al goleador francés. Existe la posibilidad de que haya un empate entre los dos si el del Inter Miami le marca dos a la Roja en la final.

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Si ambos finalizan con 10 goles, el primer criterio de desempate se define por la cantidad de asistencias. Hasta el momento, los dos están igualados. Los dos dieron 4 pases de gol en este Mundial 2026, por lo que habría que aplicar el otro criterio si el astro argentino no suma asistencias.

Quién gana la Bota de Oro si Messi anota dos goles y no da ninguna asistencia contra España

El segundo criterio es la cantidad de minutos disputados. El que menos necesitó para llegar a los 10 goles será el ganador. Si el argentino anota dos y no da ninguna asistencia, el dueño de la Bota de Oro del Mundial 2026 sería Kylian Mbappé.

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El francés disputó 698 minutos en ocho partidos. El capitán argentino, por su parte, suma 620 hasta el momento. Si juega más de 78 minutos contra España (y marca los dos goles que necesita), superará a Mbappé y quedará debajo en este criterio.