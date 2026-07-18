Vozinha en la Copa Oro: Concacaf se acerca a un volantazo tras la sorpresa de Cabo Verde en el Mundial 2026

Cabo Verde dejó una de las grandes historias del Mundial 2026 y ahora aparece entre los posibles invitados para una Copa Oro 2027 que podría modificar su formato.

Cabo Verde desató un verdadero furor durante su primera participación en una Copa del Mundo. La selección de este pequeño archipiélago africano, cuya población apenas supera el medio millón de habitantes, llegó al Mundial 2026 sin antecedentes y terminó convirtiéndose en una de las revelaciones del torneo.

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Los Tiburones Azules se midieron con tres campeones mundiales: España, Uruguay y Argentina. Ninguno consiguió derrotarlos durante el tiempo reglamentario.

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Buena parte de esa histórica actuación tuvo como protagonista a Vozinha. El guardameta de 40 años, que pertenece al GD Chaves de la segunda división de Portugal, sostuvo el arco caboverdiano con intervenciones decisivas en cada partido.

Cabo Verde aparece en los planes para la Copa Oro 2027

El impacto generado por el equipo dirigido por Bubista no habría pasado inadvertido para la Concacaf: la confederación estaría evaluando incluir a Cabo Verde entre los invitados especiales para disputar la Copa Oro 2027.

Todavía quedan varios puntos por resolver alrededor de la próxima edición del campeonato. La sede no ha sido definida oficialmente y tampoco existe una confirmación definitiva sobre la cantidad de participantes, aunque una de las posibilidades que se encuentra sobre la mesa es modificar considerablemente el formato.

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Según la información difundida por el comunicador mexicano Concacaf Edgard, se trabaja con la alternativa de ampliar la competencia de 16 a 24 selecciones. La intención sería sumar equipos invitados de otras confederaciones y transformar la Copa Oro en un torneo más amplio.

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En ese eventual reparto, la Confederación Africana de Fútbol dispondría de dos plazas. Cabo Verde aparece como uno de los principales candidatos para ocupar una de ellas, impulsado por el entusiasmo que generó su participación mundialista y por el interés que despertaron futbolistas como Vozinha.

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La presencia de los Tiburones Azules dependerá de que Concacaf apruebe finalmente la ampliación y establezca cómo se distribuirán las plazas destinadas a selecciones que no pertenecen a la región.

México también mueve fichas para enfrentar a Vozinha

Mientras se define el futuro de la Copa Oro, la Federación Mexicana de Fútbol ya habría iniciado gestiones para enfrentar a Cabo Verde. El periodista David Medrano informó que la dirigencia del fútbol azteca trabaja en una invitación para disputar un partido amistoso contra el conjunto de Bubista. El encuentro se jugaría a mediados de agosto en el Estadio Azteca y formaría parte de la preparación de la Selección Mexicana con vistas a la Copa Oro.

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Mientras avanzan esas conversaciones, la decisión principal sigue en manos de la confederación. Concacaf deberá definir el formato, la sede y la cantidad de participantes de la Copa Oro 2027. Solo entonces se sabrá si Cabo Verde y Vozinha tendrán la oportunidad de prolongar en la región el fenómeno que iniciaron durante el Mundial 2026.