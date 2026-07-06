Por qué no juega Kevin De Bruyne en Bélgica vs. Estados Unidos por los octavos del Mundial 2026

El DT Rudi García tomó una sorpresiva decisión con una de las máximas figuras que tiene Bélgica entre sus convocados.

Este lunes, Bélgica se mide ante Estados Unidos por los octavos de final del Mundial 2026. Los Diablos Rojos vencieron a Senegal en el tiempo extra con un 3-2 agónico y buscarán meterse entre los cuartos de final después de ocho años.

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Para sorpresa de propios y extraños, Rudi García, el estratega de los belgas, tomó la decisión de no alinear en el equipo titular a Kevin De Bruyne, una de las máximas estrellas de los Diablos Rojos a lo largo de su historia.

El futbolista que pertenece al Napoli saldrá como suplente por primera vez en este Mundial 2026. Jugó desde el inicio durante toda la fase de grupos y también lo hizo frente al combinado africano en los 16avos de final, donde se apreció el porqué de la decisión de García.

ver también Estados Unidos vs. Bélgica EN VIVO: minuto a minuto del partido por los 8vos de final del Mundial 2026

El técnico francés decidió sacar del equipo a De Bruyne cuando apenas iban 56 minutos de partido ante Senegal. Fue justo después del 2-0 transitorio que anotaron los senegaleses. El mediocampista no contribuyó en ataque y salió de manera temprana.

En su lugar ingresó Nicolas Raskin, que hoy ocupará su lugar como titular en los octavos frente a Estados Unidos. El mediocampista del Rangers fue importante en la remontada de los belgas y Rudi García lo premia de cara al duelo contra los norteamericanos.

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Los 11 de Bélgica para enfrentar a Estados Unidos

Bélgica: Thibaut Courtois; Timothy Castagne, Brandon Mechele, Nathan Ngoy, Maxim De Cuyper; Nicolas Raskin, Amadou Onana, Youri Tielemans; Dodi Lukébakio, Charles De Ketelaere, Leandro Trossard.