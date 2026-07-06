Bélgica eliminó a Estados Unidos del Mundial 2026 y enfrentará a España: cuándo y dónde juegan los cuartos de final

Bélgica fue contundente ante Estados Unidos y se impuso por 4-1 en el resultado final para meterse en los cuartos de final.

La participación de Estados Unidos en el Mundial 2026 ya es historia. Tras las eliminaciones de Canadá y México en los octavos de final, hoy le tocó a los estadounidenses que fueron derrotados por Bélgica por 4-1 en el estadio de Seattle.

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Los belgas fueron mejores en el partido y lo reflejaron en el marcador con una gran eficacia. Con dos goles de Charles de Ketelaere, uno de Hans Vanaken y otro de Romelu Lukaku, Bélgica se quedó con el boleto a los cuartos de final, donde ya tiene rival confirmado.

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El próximo contrincante de los Diablos Rojos será España, uno de los máximos candidatos a quedarse con la Copa del Mundo. La Roja eliminó este mismo lunes a Portugal por 1-0 tras el gol de Mikel Merino sobre el minuto 91.

¿Cuándo y dónde juegan Bélgica vs. España los cuartos de final?

El duelo entre europeos se disputará el próximo viernes 10 de julio en Los Ángeles Stadium de California. El juego está programado para la 1:00 p.m. de Centroamérica y 2:00 p.m. de Panamá.

Después de 10 años, Bélgica y España volverán a verse las caras. La última vez fue en un encuentro amistoso en 2016, cuando la Roja se impuso por 2-0. El ganador de este cruce de cuartos de final se cruzará con el vencedor de Francia y Marruecos, que jugarán este jueves 9 de julio.

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Así está el cuadro de los cuartos de final hasta el momento