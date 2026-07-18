El clima no está acompañando en la zona donde se jugará este domingo la final del Mundial 2026 entre Argentina y España.

La final entre Argentina y España está programada para este domingo en Nueva Jersey y, según el pronóstico más reciente, se jugaría con cielo mayormente soleado y una temperatura máxima cercana a los 28 grados.

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La principal preocupación actualmente no sólo es la lluvia, sino la calidad del aire. El humo de cientos de incendios forestales en Canadá avanzó durante los últimos días hacia el noreste de Estados Unidos y provocó alertas en Nueva York, Nueva Jersey y otros estados.

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Sin embargo, este sábado está viviendo una jornada de tormentas en la zona, incluso eléctricas, que han afectado al punto de que España debió suspender su entrenamiento.

Cómo estará el clima durante Argentina vs. España

El pronóstico para East Rutherford indica:

Condición: cielo mayormente soleado.

cielo mayormente soleado. Temperatura máxima: aproximadamente 28 °C.

aproximadamente 28 °C. Temperatura mínima: alrededor de 17 °C.

alrededor de 17 °C. Horario del partido: 3:00 p. m. local.

El Servicio Meteorológico Nacional estadounidense espera condiciones principalmente secas durante el domingo, después del paso de tormentas y lluvias durante el sábado.

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Cómo afectan los incendios de Canadá a Nueva Jersey

El humo de los incendios forestales canadienses contiene partículas finas conocidas como PM2.5, capaces de viajar cientos o miles de kilómetros y deteriorar la calidad del aire.

Durante la semana, el humo alcanzó sectores del Medio Oeste, los Grandes Lagos, Nueva York, Nueva Jersey y otros puntos de la costa este. Algunas ciudades registraron índices considerados perjudiciales para personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares.

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La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos y el Servicio Forestal mantienen un mapa actualizado para seguir el movimiento del humo y las concentraciones de partículas.

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¿Mejorará la calidad del aire para la final?

El Servicio Meteorológico Nacional proyectó que los vientos provenientes del sur y las lluvias del sábado ayudarían a desplazar el humo durante la tarde y la noche.

El panorama para el domingo es favorable, aunque los especialistas advierten que la trayectoria del humo puede variar rápidamente según los vientos en altura y la evolución de los incendios. Por esa razón, la calidad del aire continuará bajo seguimiento hasta pocas horas antes del partido.

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¿Se puede suspender la final por el humo?

En términos reglamentarios y operativos, la FIFA puede retrasar, interrumpir o postergar un partido si las condiciones representan un riesgo para jugadores, árbitros o espectadores.

Sin embargo, hasta el momento no hay publicación oficial relacionada a esta problemática. La decisión se daría más sobre el partido y dependería de las mediciones cercanas al estadio y de la evaluación conjunta de responsables médicos, autoridades locales y organización.

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¿Puede suspenderse por lluvia o tormentas eléctricas?

La lluvia por sí sola no obliga a suspender el partido. El campo natural está preparado para soportar precipitaciones y el encuentro puede disputarse con el terreno mojado.

El escenario más delicado sería la presencia de rayos en las cercanías del estadio. Como el MetLife es un recinto abierto y no tiene techo, una tormenta eléctrica podría obligar a:

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Retrasar el inicio. Interrumpir temporalmente el encuentro. Enviar a los jugadores a los vestuarios. Reanudar cuando las condiciones sean seguras.

El pronóstico actual no anticipa tormentas durante la franja del partido, pero las condiciones seguirán siendo revisadas.