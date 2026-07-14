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Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026 tras el gol de Mikel Oyarzabal vs. Francia

El delantero de España convirtió de penal ante Francia, llegó a cinco goles en el torneo e igualó a Ousmane Dembélé en la carrera por la Bota de Oro del Mundial 2026.

Geronimo Heller

Por Geronimo Heller

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Oyarzabal abrió el marcado de la semifinal.
© Getty.Oyarzabal abrió el marcado de la semifinal.

Mikel Oyarzabal abrió el marcador para España en la semifinal ante Francia. El delantero se hizo cargo del penal, superó a Mike Maignan y puso el 1-0 en Dallas, en un partido que define al primer finalista del Mundial 2026.

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Con este tanto, Oyarzabal llegó a cinco goles en el torneo e igualó la marca de Ousmane Dembélé. El francés continúa por delante en el orden de la Bota de Oro gracias a sus dos asistencias, frente a una del atacante español.

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La tabla sigue encabezada por Kylian Mbappé y Lionel Messi, ambos con ocho goles. Erling Haaland aparece detrás con siete, mientras que Jude Bellingham y Harry Kane tienen seis. Dembélé y Oyarzabal completan el siguiente escalón con cinco tantos cada uno.

Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026

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