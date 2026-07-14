Así está la tabla de goleadores del Mundial 2026 tras el gol de Mikel Oyarzabal vs. Francia

Mikel Oyarzabal abrió el marcador para España en la semifinal ante Francia. El delantero se hizo cargo del penal, superó a Mike Maignan y puso el 1-0 en Dallas, en un partido que define al primer finalista del Mundial 2026.
Con este tanto, Oyarzabal llegó a cinco goles en el torneo e igualó la marca de Ousmane Dembélé. El francés continúa por delante en el orden de la Bota de Oro gracias a sus dos asistencias, frente a una del atacante español.
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La tabla sigue encabezada por Kylian Mbappé y Lionel Messi, ambos con ocho goles. Erling Haaland aparece detrás con siete, mientras que Jude Bellingham y Harry Kane tienen seis. Dembélé y Oyarzabal completan el siguiente escalón con cinco tantos cada uno.