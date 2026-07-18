El argentino vio la roja directa ante Herediano por la Recopa de Costa Rica, lo que traerá severas consecuencias para el Apertura 2026.

El Deportivo Saprissa no solo se quedó con un sabor amargo al caer este viernes por 1-0 ante el Club Sport Herediano en Recopa de Costa Rica, sino que además sumó una preocupación gigantesca de cara al inicio de la temporada regular. Su capitán y máximo referente, Mariano Torres, fue expulsado otra vez y ahora se expone a una dura sanción que afectará el arranque del equipo en el torneo nacional.

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La polémica jugada tuvo lugar al cierre de la primera mitad, exactamente al minuto 46. El volante argentino cometió una fuerte falta sobre el mediocampista florense Emerson Bravo.

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Aunque en un principio hubo dudas, la intervención del VAR fue clave para que el árbitro central, Steven Madrigal, decidiera enviarlo a las duchas con una tarjeta roja directa. De acuerdo con analistas arbitrales como Henry Bejarano, la expulsión fue totalmente correcta al tratarse de un juego brusco grave contra el adversario.

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¿Cuántas fechas de suspensión le van a dar a Mariano Torres?

Ahora, el mayor problema para el Monstruo es que los castigos recibidos en la Recopa no se quedan ahí, sino que el reglamento estipula que se arrastran directamente al Torneo de Apertura 2026, como remarcó Bejarano en La Teja.

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Al tratarse de una tarjeta roja directa por juego brusco grave, el capitán morado recibiría, como mínimo, dos partidos de suspensión por parte del Tribunal Disciplinario de la Unafut. De confirmarse este castigo, Mariano Torres se perdería los siguientes encuentros del campeonato nacional:

Jornada 1: Saprissa vs. Pérez Zeledón, el viernes 24 a las 8:00 p.m. en el Estadio Ricardo Saprissa).

Saprissa vs. Pérez Zeledón, el viernes 24 a las 8:00 p.m. en el Estadio Ricardo Saprissa). Jornada 2: Saprissa vs. San Carlos.

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El asunto es que el duelo ante los “Toros del Norte” por la segunda fecha se encuentra actualmente en duda. Este mismo viernes se confirmó que San Carlos perdió temporalmente su licencia para competir en la Primera División debido a deudas pendientes con la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Mariano Torres se perdería, como mínimo, dos partidos. (Unafut)

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En síntesis