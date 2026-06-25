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Mundial 2026

Ecuador 1-1 Alemania EN VIVO: Angulo empata el juego – minuto a minuto del partido del Grupo E del Mundial 2026

Seguí minuto a minuto lo que será el duelo entre Ecuador y Alemania. Los sudamericanos necesitan la victoria para clasificar a los 16avos.

Que bien le hizo el gol a Ecuador

Ecuador no se esconde y presiona la salida de Alemania, no renuncia al ataque

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¡Gol de Ecuador!

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¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ECUADOR! Nilson Angulo empata a los 8'

¡Gol de Ecuador!

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOL DE ECUADOR! Nilson Angulo empata a los 8'

¡Gol de Alemania!

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¡GOOOOOOOOOL DE ALEMANIA! Sané pone el 1-0 apenas arrancado el partido.

Arranca el partido

Comienza el partido

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Se entonan los himnos

Ecuador y Alemania, a nada de empezar

Así llegó Ecuador

Así fue la llegada de Ecuador al estadio.

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Rival de Alemania

Alemania ya clasificó a los 16vos y actualmente estaría enfrentando a Paraguay.

Urgente: Se va Beccacece

Medios reportan que Beccacece no es más el DT de Ecuador luego de este partido.

Sebastián Beccacece se despide de la Selección de Ecuador

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¿Habrá ley del ex?

John Yeboah es una de las figuras de Ecuador desde el 2025 ¿lo curioso? tiene la nacionalidad alemana e incluso jugó con la sub 20 del rival de hoy.

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¡Alineaciones confirmadas!

Ecuador: Galíndez; Hincapié, Ordóñez, Pacho; Vite, Franco, Caicedo; Yeboah, Angulo; Plata, Enner Valencia.

Alemania: Neuer, Rudiger, Tah, Kimmich, Raum; Pavlovic, Musiala, Wirtz, Sane, Nmecha; Havertz.

¿Cómo llegan ambos equipos?

Alemania viene de victorias contra Costa de Marfil y Curazao, Ecuador por su parte derrota contra los Elefantes y empate contra los debutantes caribeños.

A matar o morir para Sebastián Beccacece

La Selección de Ecuador tendría nuevo técnico luego del Mundial, Beccacece se iría sin importar el resultado y este es el elegido:

Posible once de Alemania

Alemania buscará el pleno de victorias guardándose algunos jugadores su once sería con:

  • Baumann
  • Joshua Kimmich
  • Antonio Rüdiger
  • Jonathan Tah
  • David Raum
  • Leon Goretzka
  • Aleksander Pavlovic
  • Jamie Leweling
  • Jamal Musiala
  • Maximilian Beier
  • Deniz Undav

Posible once de Ecuador

Ecuador buscaría la hazaña con:

  • Hernán Galíndez
  • Alan Franco
  • Joel Ordóñez
  • William Pacho
  • Piero Hincapié
  • John Yeboah
  • Moisés Caicedo
  • Pedro Vite
  • Pervis Estupiñán
  • Gonzalo Plata
  • Enner Valencia
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Ganar o milagro

La Selección de Ecuador debe ganar, caso contrario esperar hasta más de cuatro resultados a su favor.

¡Arranca la previa!

Ecuador se juega la clasificación a 16vos del Mundial contra Alemania ¿se viene la hazaña?

Juan Fittipaldi

Por Juan Fittipaldi

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Angulo puso el 1-1.
© Getty ImagesAngulo puso el 1-1.

Este jueves, en el primer turno del día, se juega la última jornada de la fase de grupos del Grupo E del Mundial 2026. Con Alemania ya clasificado como primero, Ecuador pelea por un boleto en los 16avos. Para eso, deberá ganar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Los dirigidos por Sebastián Beccacece suman apenas un punto tras el empate con Curazao y la anterior derrota contra Costa de Marfil. Ahora, sin margen de error, tendrán que vencer a Alemania que acumula puntaje perfecto y jugaría con sus principales figuras pese al primer puesto asegurado.

Al mismo tiempo, se disputará en Philadelphia el otro duelo del grupo entre Costa de Marfil y Curazao. Los Elefantes tienen tres puntos y con un triunfo se aseguran el segundo puesto, lo que significaría que Ecuador solo podría clasificar como uno de los mejores terceros, en caso de no perder.

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Así está la tabla de posiciones de la fase de grupos

¿A qué hora es y por dónde ver en Centroamérica?

El partido iniciará a las 2:00 pm de Centroamérica (3:00 pm. de Panamá). Se podrá sintonizar a través de los siguientes canales de la región.

  • Costa Rica: Fox, Teletica y TDMAX
  • Guatemala: Tigo Sports, Fox y Canal 11
  • Honduras: Tigo Sports y Telecadena 7/4
  • El Salvador: Tigo Sports y Fox
  • Nicaragua: Fox, Tigo Sports y Canal 10
  • Panamá: Fox, Tigo Sports, RPC y TV Max

Alineaciones confirmadas de Ecuador vs. Alemania

  • Ecuador: Galíndez; Hincapié, Ordóñez, Pacho; Vite, Franco, Caicedo; Yeboah, Angulo; Plata, Enner Valencia.
  • Alemania: Neuer, Rudiger, Tah, Kimmich, Raum; Pavlovic, Musiala, Wirtz, Sane, Nmecha; Havertz.

El cuadro de 16avos del Mundial 2026 por el momento:

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