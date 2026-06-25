Ecuador 1-1 Alemania EN VIVO: Angulo empata el juego – minuto a minuto del partido del Grupo E del Mundial 2026

Ecuador se juega la clasificación a 16vos del Mundial contra Alemania ¿se viene la hazaña?

La Selección de Ecuador debe ganar, caso contrario esperar hasta más de cuatro resultados a su favor.

Alemania buscará el pleno de victorias guardándose algunos jugadores su once sería con:

La Selección de Ecuador tendría nuevo técnico luego del Mundial, Beccacece se iría sin importar el resultado y este es el elegido:

Alemania viene de victorias contra Costa de Marfil y Curazao, Ecuador por su parte derrota contra los Elefantes y empate contra los debutantes caribeños.

John Yeboah es una de las figuras de Ecuador desde el 2025 ¿lo curioso? tiene la nacionalidad alemana e incluso jugó con la sub 20 del rival de hoy.

Medios reportan que Beccacece no es más el DT de Ecuador luego de este partido.

Alemania ya clasificó a los 16vos y actualmente estaría enfrentando a Paraguay.

Ecuador no se esconde y presiona la salida de Alemania, no renuncia al ataque

Seguí minuto a minuto lo que será el duelo entre Ecuador y Alemania. Los sudamericanos necesitan la victoria para clasificar a los 16avos.

Este jueves, en el primer turno del día, se juega la última jornada de la fase de grupos del Grupo E del Mundial 2026. Con Alemania ya clasificado como primero, Ecuador pelea por un boleto en los 16avos. Para eso, deberá ganar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.

Los dirigidos por Sebastián Beccacece suman apenas un punto tras el empate con Curazao y la anterior derrota contra Costa de Marfil. Ahora, sin margen de error, tendrán que vencer a Alemania que acumula puntaje perfecto y jugaría con sus principales figuras pese al primer puesto asegurado.

Al mismo tiempo, se disputará en Philadelphia el otro duelo del grupo entre Costa de Marfil y Curazao. Los Elefantes tienen tres puntos y con un triunfo se aseguran el segundo puesto, lo que significaría que Ecuador solo podría clasificar como uno de los mejores terceros, en caso de no perder.

ver también ¿Por qué no juega Nico Schlotterbeck hoy en Alemania vs. Ecuador por el Mundial 2026?

Así está la tabla de posiciones de la fase de grupos

¿A qué hora es y por dónde ver en Centroamérica?

El partido iniciará a las 2:00 pm de Centroamérica (3:00 pm. de Panamá). Se podrá sintonizar a través de los siguientes canales de la región.

Costa Rica: Fox, Teletica y TDMAX

Fox, Teletica y TDMAX Guatemala: Tigo Sports, Fox y Canal 11

Tigo Sports, Fox y Canal 11 Honduras: Tigo Sports y Telecadena 7/4

Tigo Sports y Telecadena 7/4 El Salvador: Tigo Sports y Fox

Tigo Sports y Fox Nicaragua: Fox, Tigo Sports y Canal 10

Fox, Tigo Sports y Canal 10 Panamá: Fox, Tigo Sports, RPC y TV Max

Alineaciones confirmadas de Ecuador vs. Alemania

Ecuador : Galíndez; Hincapié, Ordóñez, Pacho; Vite, Franco, Caicedo; Yeboah, Angulo; Plata, Enner Valencia.

: Galíndez; Hincapié, Ordóñez, Pacho; Vite, Franco, Caicedo; Yeboah, Angulo; Plata, Enner Valencia. Alemania: Neuer, Rudiger, Tah, Kimmich, Raum; Pavlovic, Musiala, Wirtz, Sane, Nmecha; Havertz.

El cuadro de 16avos del Mundial 2026 por el momento: