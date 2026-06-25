Ecuador 1-1 Alemania EN VIVO: Angulo empata el juego – minuto a minuto del partido del Grupo E del Mundial 2026

Este jueves, en el primer turno del día, se juega la última jornada de la fase de grupos del Grupo E del Mundial 2026. Con Alemania ya clasificado como primero, Ecuador pelea por un boleto en los 16avos. Para eso, deberá ganar en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.
Los dirigidos por Sebastián Beccacece suman apenas un punto tras el empate con Curazao y la anterior derrota contra Costa de Marfil. Ahora, sin margen de error, tendrán que vencer a Alemania que acumula puntaje perfecto y jugaría con sus principales figuras pese al primer puesto asegurado.
Al mismo tiempo, se disputará en Philadelphia el otro duelo del grupo entre Costa de Marfil y Curazao. Los Elefantes tienen tres puntos y con un triunfo se aseguran el segundo puesto, lo que significaría que Ecuador solo podría clasificar como uno de los mejores terceros, en caso de no perder.
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¿A qué hora es y por dónde ver en Centroamérica?
El partido iniciará a las 2:00 pm de Centroamérica (3:00 pm. de Panamá). Se podrá sintonizar a través de los siguientes canales de la región.
- Costa Rica: Fox, Teletica y TDMAX
- Guatemala: Tigo Sports, Fox y Canal 11
- Honduras: Tigo Sports y Telecadena 7/4
- El Salvador: Tigo Sports y Fox
- Nicaragua: Fox, Tigo Sports y Canal 10
- Panamá: Fox, Tigo Sports, RPC y TV Max
Alineaciones confirmadas de Ecuador vs. Alemania
- Ecuador: Galíndez; Hincapié, Ordóñez, Pacho; Vite, Franco, Caicedo; Yeboah, Angulo; Plata, Enner Valencia.
- Alemania: Neuer, Rudiger, Tah, Kimmich, Raum; Pavlovic, Musiala, Wirtz, Sane, Nmecha; Havertz.