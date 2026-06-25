La tabla de mejores terceros del Mundial 2026 define a los últimos clasificados a los 16avos de final.

El Mundial 2026 tiene un formato que mantiene abierta la pelea hasta el final de la fase de grupos. Además de los dos primeros de cada zona, también avanzan a los 16avos de final los ocho mejores terceros entre los 12 grupos.

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Por ese motivo, terminar tercero no significa quedar eliminado automáticamente. Cada selección que ocupa esa posición queda pendiente de una tabla general en la que pesan los puntos, la diferencia de gol y los goles convertidos.

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La clasificación de los mejores terceros se va moviendo con cada resultado. Una victoria, un empate o incluso un gol sobre el cierre puede cambiar el orden y definir qué equipos siguen en carrera en la ronda eliminatoria del Mundial 2026.

Tabla de mejores terceros del Mundial 2026 EN VIVO

Cómo se clasifican los mejores terceros en el Mundial 2026

El sistema es simple: los 12 equipos que terminan terceros en sus grupos pasan a una tabla general. Esa tabla ordena a las selecciones según los puntos que sumaron en la fase de grupos. Los ocho mejores terceros avanzan a los 16avos de final. Los cuatro restantes quedan eliminados.

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En caso de igualdad de puntos, se usan los criterios de desempate: primero la diferencia de gol, luego los goles a favor y, si la paridad continúa, el orden de criterios que utiliza FIFA es:

Puntos obtenidos en la fase de grupos

Diferencia de gol

Goles convertidos

Conducta deportiva (fair play)

Ranking FIFA