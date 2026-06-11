Mientras el Mundial 2026 ya se juega sin Costa Rica, Keylor Navas muestra cómo vive sus días lejos de La Sele

El Mundial 2026 ya está en marcha, pero Costa Rica la mira desde afuera. En ese contexto, Keylor Navas reapareció en redes con una postal alejado de La Sele.

Este jueves comenzó oficialmente la Copa del Mundo de Norteamérica 2026, con México, Estados Unidos y Canadá como anfitriones de la primera edición mundialista con 48 selecciones. La fiesta arrancó en el Estadio Azteca, pero Costa Rica la mira desde afuera después de no haber conseguido la clasificación.

En ese contexto, Keylor Navas volvió a aparecer en redes sociales con una imagen que contrasta por completo con el clima mundialista. Mientras la pelota ya rueda en la cita más importante del fútbol, el histórico arquero costarricense compartió una historia en Instagram en la que se lo ve en un entorno tranquilo, al aire libre y con una frase breve: “En casa !!!”.

Keylor Navas aprovecha de su descanso (Instagram).

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¿Cómo terminó la temporada de Keylor Navas?

Su presente inmediato viene marcado por el cierre de temporada con Pumas UNAM. Keylor terminó como subcampeón del Clausura 2026 de la Liga MX, después de disputar la final ante Cruz Azul y quedar a las puertas de sumar otro título a su carrera.

Después de ese golpe, tampoco fue convocado por Fernando Batista para los amistosos de Costa Rica ante Colombia e Inglaterra. El entrenador argentino explicó que, aunque la actualidad de Keylor sigue siendo muy buena, el nuevo proceso apunta a construir pensando en el futuro.

Keylor Navas no pudo levantar el título en el Clausura 2026 ni fue convocado a La Sele (Getty Images).

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“Hoy la actualidad de Keylor es muy buena, pero yo no me puedo quedar solamente en el presente, tengo que pensar en el 2030”, explicó el técnico de la Tricolor.

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Sin el ex Real Madrid, La Sele cerró una fecha FIFA complicada. Primero perdió 3-1 ante Colombia en Bogotá y luego cayó 3-0 frente a Inglaterra en Orlando, dos derrotas que profundizaron el clima de reconstrucción alrededor del equipo nacional.

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En síntesis

El Mundial 2026 comenzó este jueves, pero Costa Rica no participa de la Copa del Mundo.

Keylor Navas compartió una historia desde casa, relajado y lejos del ambiente de La Sele.

El arquero viene de ser subcampeón con Pumas UNAM y no fue convocado por Fernando Batista para los amistosos ante Colombia e Inglaterra.