Joel Campbell rompe el silencio sobre La Sele y señala a los culpables del fracaso que vive Costa Rica: “Se ha perdido el valor”

Joel Campbell tocó el tema de la selección de Costa Rica luego de mucho tiempo y señaló a los culpables del fracaso.

Joel Campbell, uno de los futbolistas históricos y más experimentados de la selección de Costa Rica, alzó la voz para analizar el momento que vive el equipo nacional. El extremo, quien siempre ha sido una pieza clave en las convocatorias, habló sin filtros sobre la realidad del fútbol tico y señaló lo que considera el principal error camino al Mundial 2026.

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En una reciente entrevista para la cadena internacional ESPN, Campbell fue muy directo al explicar por qué la Tricolor ha perdido terreno y apuntó hacia la mentalidad de las nuevas generaciones.

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¿Quiénes tienen la culpa para Joel Campbell?

Para el experimentado jugador, el deseo de renovar el plantel se está manejando de forma equivocada, restándole peso al orgullo de vestir el uniforme de la selección de Costa Rica.

“Ahora prefieren meter a un joven a la selección solo por ser joven, antes que ser bueno y así no es porque se le pierde el valor a la camiseta, o sea, ser seleccionado nacional es algo que cualquier persona desea”, afirmó Campbell.

El futbolista utilizó como ejemplo a una de las máximas potencias del fútbol mundial para invitar a los nuevos dirigentes deportivos de Costa Rica a buscar un equilibrio entre la juventud y el recorrido internacional.

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“Si usted va a Brasil, allá la selección es lo más grande que hay, hacen una fiesta para los convocados. Entonces vea qué tan importante es la selección para un país, ahora en Costa Rica se le ha perdido el valor a la camiseta, es algo que hay que volver a construir para los jóvenes y de experiencia, estamos a tiempo para construir una nueva Costa Rica a nivel deportivo”.

Campbell tampoco esquivó el tema de los recientes problemas de conducta en los que se han visto envueltos algunos futbolistas jóvenes del país. Lejos de crucificarlos, el mundialista les envió un mensaje de madurez para enderezar el camino.

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“Todos cometemos errores. Ahora les toca bajar la cabeza, trabajar en silencio, alejarse de todo el ruido y responder en la cancha”, concluyó de forma contundente.

En resumen

Joel Campbell criticó que actualmente se convoca a los futbolistas en Costa Rica solo por ser jóvenes y no por su calidad, restándole prestigio a vestir la camiseta de La Sele.

El histórico jugador pidió a los dirigentes combinar mejor la juventud con la experiencia, tomando como ejemplo la importancia y el respeto que se le da a la selección en potencias como Brasil.

Ante los recientes problemas de conducta de algunos jóvenes futbolistas, les aconsejó bajar la cabeza, alejarse del ruido, trabajar en silencio y responder en la cancha.