¿Por qué no ataja Jordan Pickford en Inglaterra vs. Francia por el tercer puesto del Mundial 2026?

Jordan Pickford es una de las grandes ausencias de Inglaterra ante Francia por el tercer puesto del Mundial 2026.

Inglaterra y Francia se enfrentan este sábado en Miami por el tercer puesto del Mundial 2026. Ambos seleccionados llegan golpeados después de quedar eliminados en semifinales, aunque todavía tienen la posibilidad de cerrar su participación subiendo al podio.

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Al conocerse la alineación inglesa, una de las principales sorpresas fue la ausencia de Jordan Pickford, el guardameta del Everton que había sido titular durante toda la competencia.

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¿Por qué no ataja Jordan Pickford ante Francia?

Pickford no ataja porque Thomas Tuchel decidió rotar la formación para el último compromiso de Inglaterra en el Mundial. El entrenador alemán había anticipado que realizaría modificaciones después del desgaste acumulado por el plantel.

Inglaterra debió afrontar numerosos viajes, jugó en la altura de México y necesitó tiempo extra para eliminar a Noruega bajo las altas temperaturas de Miami. Tuchel también reconoció que esa exigencia física pudo haber afectado al equipo en la semifinal contra Argentina.

Pickford estará en el banco de suplentes en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026 (Getty Images).

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El partido por el tercer puesto también le ofrece al técnico la posibilidad de repartir minutos entre futbolistas que tuvieron menos participación, y Pickford había defendido el arco durante todos los encuentros anteriores.

¿Quién reemplaza a Pickford en el arco de Inglaterra?

El elegido para enfrentar a Francia es Dean Henderson, arquero del Crystal Palace en la Premier League. El futbolista de 29 años utiliza el dorsal 13 y afronta su primera titularidad en este Mundial después de permanecer como suplente de Pickford durante el recorrido inglés hasta las semifinales.

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El XI inicial de Inglaterra, sin Jordan Pickford (Selección Inglaterra).

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Henderson, de 1,88 metros, había disputado cinco encuentros con la selección absoluta antes de la Copa del Mundo y fue convocado a Norteamérica junto con Pickford y James Trafford.