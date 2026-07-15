Quién es el árbitro VAR de Argentina vs. Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026

El Mundial 2026 tiene todo definido para la semifinal entre Argentina vs. Inglaterra y este será el árbitro del VAR.

Argentina e Inglaterra se enfrentan este miércoles 15 de julio por la segunda semifinal del Mundial 2026, en un partido que definirá al rival de España en la final. El estadounidense Ismail Elfath será el árbitro principal, pero otra figura tendrá una función decisiva desde la cabina: Marco Di Bello.

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El italiano fue designado como árbitro VAR del encuentro en el Atlanta Stadium. Desde la sala de video, estará encargado de revisar todas las acciones que puedan contener un error claro y manifiesto en decisiones determinantes.

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¿Quién es Marco Di Bello, el VAR de Argentina vs. Inglaterra?

Marco Di Bello es un árbitro italiano de 45 años, nacido el 12 de julio de 1981 en Brindisi.

Comenzó a dirigir en la Serie B durante la temporada 2011-2012 y debutó en la Serie A en abril de 2012. Desde entonces, acumuló una extensa trayectoria en la máxima categoría del fútbol italiano.

Di Bello fue incorporado a la lista de árbitros internacionales de la FIFA en 2018. Posteriormente se especializó también en la asistencia por video y, desde 2021, integra el listado internacional de oficiales VAR.

Fuera del arbitraje trabaja en una institución financiera. Está casado y tiene dos hijos.

La experiencia internacional de Marco Di Bello como VAR

Aunque desarrolló gran parte de su carrera como árbitro principal en Italia, Di Bello también cuenta con experiencia en la cabina de video de importantes competencias internacionales.

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Entre sus principales antecedentes aparecen:

Mundial Sub-17 de Brasil 2019.

Eurocopa 2020.

Finales de la UEFA Nations League.

Copa América 2024.

Mundial de Clubes 2025.

Competiciones internacionales de clubes organizadas por la UEFA.

Para la Eurocopa 2020 fue seleccionado específicamente como oficial de video. En 2024, además, la UEFA lo envió a la Copa América como parte del intercambio arbitral con la Conmebol, junto a Maurizio Mariani y otros jueces italianos.

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Qué puede revisar Marco Di Bello durante el partido

Di Bello observará el encuentro desde la sala de operaciones de video y tendrá acceso independiente a las repeticiones y a los diferentes ángulos proporcionados por la transmisión.

El protocolo permite que el VAR intervenga en situaciones relacionadas con:

Gol o no gol.

Penal o no penal.

Tarjeta roja directa.

Confusión de identidad al amonestar o expulsar a un futbolista.

Una infracción durante la jugada previa a un gol o un penal.

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La intervención solamente debe producirse ante un error claro y manifiesto o una acción grave que no haya sido advertida por el equipo arbitral dentro del campo.

¿El VAR puede cambiar directamente una decisión?

Marco Di Bello puede analizar una acción y recomendarle una revisión a Ismail Elfath, pero la decisión definitiva siempre le corresponderá al árbitro principal.

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Elfath puede aceptar la información recibida directamente desde la cabina cuando se trate de una situación objetiva, como una posición adelantada o el lugar exacto de una infracción.

En acciones interpretativas, como la intensidad de una entrada, una posible mano o una disputa dentro del área, el estadounidense podrá dirigirse al monitor ubicado junto al campo para realizar una revisión.

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El protocolo establece que solamente el árbitro principal puede iniciar formalmente una revisión y modificar la decisión tomada originalmente.

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Marco Di Bello acompañará a un equipo arbitral estadounidense e italiano

El árbitro principal de la semifinal será Ismail Elfath, representante de Estados Unidos y uno de los jueces con mayor experiencia de la Concacaf.

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Elfath estará acompañado por sus compatriotas Corey Parker y Kyle Atkins como asistentes. El cuarto árbitro será el italiano Maurizio Mariani, mientras que Daniele Bindoni actuará como asistente de reserva.

Equipo arbitral de Argentina vs. Inglaterra

Árbitro principal: Ismail Elfath, de Estados Unidos.

Asistente 1: Corey Parker, de Estados Unidos.

Asistente 2: Kyle Atkins, de Estados Unidos.

Cuarto árbitro: Maurizio Mariani, de Italia.

Asistente de reserva: Daniele Bindoni, de Italia.

Árbitro VAR: Marco Di Bello, de Italia.

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La designación reúne a dos equipos habituales: la terna estadounidense de Elfath, Parker y Atkins, y los italianos Mariani, Bindoni y Di Bello.