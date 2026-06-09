Keylor Navas rompió el silencio tras la desvinculación del estratega mexicano. Mientras tanto, la directiva de Pumas ya baraja cuatro nombres para el banquillo.

Hace apenas 11 horas, los Pumas de la UNAM emitieron un comunicado oficial para anunciar que Efraín Juárez dejará el cargo de entrenador del primer equipo tras conseguir el subcampeonato de la Liga MX en el reciente Torneo Clausura 2026.

“Efraín Juárez, después de hablar con la directiva sobre su salida, ha concluido su etapa como director técnico de nuestro primer equipo. Le deseamos éxito en sus futuros proyectos personales y profesionales“, fue el frío mensaje de despedida que se llevó el entrenador de 38 años por parte de la institución.

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ver también Tras la salida de Efraín Juárez, Pumas ya tiene 4 candidatos para dirigir a Keylor Navas y Adalberto Carrasquilla

El sentido mensaje de Keylor Navas

Ahora, el capitán y máxima figura de los universitarios, Keylor Navas, decidió romper el silencio que rodeaba la desvinculación de Juárez para dedicarle un sentido adiós a través de sus redes sociales.

Mediante una historia en su cuenta de Instagram, el legendario arquero tico le dio las gracias al técnico que lo acompañó desde su aterrizaje en El Pedregal, en julio de 2025.

Keylor Navas le dedicó un mensaje sincero a su ahora ex entrenador (Instagram).

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“La verdad, no es lindo despedirse de un gran entrenador…”, comenzó escribiendo el guardameta multicampeón con el Real Madrid. “Que Dios lo acompañe, Míster!! Muchas gracias por haber entregado todo por el club de sus amores. Muchos éxitos, que seguro llegarán!”, concluyó con emotividad, en una publicación que será acogida por una afición universitaria que todavía digiere el dolor de haber perdido la final.

¿Quién será el nuevo DT de Pumas?

En el mismo comunicado oficial anunciando la salida de Juárez, la dirigencia felina también intentó dar vuelta a la página rápidamente al anunciar que “en los próximos días se dará a conocer el nombramiento del nuevo entrenador, así como también los planes de cara al Apertura 2026”.

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Según informó el periodista argentino César Luis Merlo, el hombre elegido para esta tarea saldría de entre cuatro candidatos: Esteban “Tano” Solari, Robert Dante Siboldi, Guillermo “Memo” Vázquez y Diego Alonso.

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El factor económico estaría muy lejos de ser un impedimento para las arcas auriazules y las reuniones con los estrategas podrían comenzar este mismo viernes. “A fines de la semana que viene se sabrá quién es el máximo candidato y pasarán a la parte económica, que es la parte ‘menor'”, aseguró Merlo sobre el futuro inmediato del club donde militan Keylor Navas y el panameño Adalberto Carrasquilla.

En síntesis

Pumas confirmó oficialmente la salida de Efraín Juárez, de 38 años, poco después de haber obtenido el subcampeonato en el Torneo Clausura 2026.

Keylor Navas le dedicó un emotivo mensaje de despedida en su cuenta de Instagram, lamentando la partida del técnico y agradeciéndole por haber “entregado todo” por el club.

La directiva universitaria no pierde el tiempo y, según reportes, a partir de este viernes iniciará entrevistas con cuatro candidatos (Solari, Siboldi, Vázquez y Alonso) para definir al nuevo timonel de cara al Apertura 2026.

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