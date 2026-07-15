¿Por qué Nico O’Reilly no juega hoy con Inglaterra vs. Argentina por el Mundial 2026?

El talentoso lateral izquierdo de Manchester City no será de la partida para el cruce contra Argentina por las semifinales del Mundial 2026.

Inglaterra sueña con la hazaña. Quiere regresar a la final de una Copa del Mundo por primera vez desde 1966 y para conseguirlo deberá doblegar este miércoles 15 de julio a Argentina, la vigente campeona, en el Atlanta Stadium.

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Con ese fin, Thomas Tuchel realizó modificaciones con respecto al once que sufrió para superar 2-1 a Noruega en los tiempos extra. Una de las más llamativas es la de Nico O’Reilly, quien venía de ser titular en cinco de los seis partidos de los Three Lions.

Nico O’Reilly, al banco vs. Argentina

La salida de O’Reilly se debe a una decisión meramente técnica del seleccionador de Inglaterra. El lateral izquierdo de 21 años está en condiciones de jugar, pero será reemplazado por Djed Spence. El defensor del Tottenham se desempeñará a pierna cambiada ante Argentina, ya que es diestro.

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Si los europeos logran imponerse, el domingo 19 de julio se enfrentaría a España en la final del Mundial 2026. Los dirigidos por Luis de la Fuente vienen de ganarle 2-0 a Francia de forma contundente con los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro.

El XI de Inglaterra vs. Argentina

(Foto: England / X)