Es tendencia:
logotipo del encabezado
Agenda
Mundial 2026

¿Por qué Nico O’Reilly no juega hoy con Inglaterra vs. Argentina por el Mundial 2026?

El talentoso lateral izquierdo de Manchester City no será de la partida para el cruce contra Argentina por las semifinales del Mundial 2026.

Maximiliano Mansilla

Por Maximiliano Mansilla

Sigue a FCA en Google!
O'Reilly venía de ser titular en la trabajada clasificación ante Noruega.
© GettyO'Reilly venía de ser titular en la trabajada clasificación ante Noruega.

Inglaterra sueña con la hazaña. Quiere regresar a la final de una Copa del Mundo por primera vez desde 1966 y para conseguirlo deberá doblegar este miércoles 15 de julio a Argentina, la vigente campeona, en el Atlanta Stadium.

Publicidad

Con ese fin, Thomas Tuchel realizó modificaciones con respecto al once que sufrió para superar 2-1 a Noruega en los tiempos extra. Una de las más llamativas es la de Nico O’Reilly, quien venía de ser titular en cinco de los seis partidos de los Three Lions.

Nico O’Reilly, al banco vs. Argentina

La salida de O’Reilly se debe a una decisión meramente técnica del seleccionador de Inglaterra. El lateral izquierdo de 21 años está en condiciones de jugar, pero será reemplazado por Djed Spence. El defensor del Tottenham se desempeñará a pierna cambiada ante Argentina, ya que es diestro.

Inglaterra vs. Argentina EN VIVO: ¡alineaciones con sorpresas! Minuto a minuto de las semifinales del Mundial 2026

ver también

Inglaterra vs. Argentina EN VIVO: ¡alineaciones con sorpresas! Minuto a minuto de las semifinales del Mundial 2026

Si los europeos logran imponerse, el domingo 19 de julio se enfrentaría a España en la final del Mundial 2026. Los dirigidos por Luis de la Fuente vienen de ganarle 2-0 a Francia de forma contundente con los goles de Mikel Oyarzabal y Pedro Porro.

El XI de Inglaterra vs. Argentina

(Foto: England / X)

(Foto: England / X)

Publicidad

Consulta nuestras últimas novedades en Google News

Síguenos
Lee también
Quién es el árbitro VAR de Argentina vs. Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026
Mundial 2026

Quién es el árbitro VAR de Argentina vs. Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026

¿Por qué no juega Bukayo Saka en Argentina vs. Inglaterra?
Mundial 2026

¿Por qué no juega Bukayo Saka en Argentina vs. Inglaterra?

¿Por qué no juega Rodrigo De Paul en Argentina vs. Inglaterra?
Mundial 2026

¿Por qué no juega Rodrigo De Paul en Argentina vs. Inglaterra?

¿Por qué no juega Marcus Rashford en Inglaterra vs. Argentina?
Mundial 2026

¿Por qué no juega Marcus Rashford en Inglaterra vs. Argentina?

Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones

+18 jugar con responsabilidadColjuegos
Better Collective Logo