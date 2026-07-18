¿Por qué no juega Harry Kane en Inglaterra vs. Francia por el tercer puesto del Mundial 2026?

Harry Kane es una de las principales ausencias en la formación titular de Inglaterra para enfrentar a Francia, en el último partido de los Tres Leones en el Mundial 2026.

Inglaterra y Francia se enfrentan este sábado en Miami por el tercer puesto del Mundial 2026. Los dos seleccionados llegan después de sufrir duras eliminaciones en semifinales y buscarán cerrar su participación subiendo al podio.

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Al conocerse la alineación de los Tres Leones, a muchos aficionados les llamó la atención no encontrar a Harry Kane entre los titulares. El delantero del Bayern Múnich fue una de las grandes figuras de Inglaterra durante el torneo y llegó al partido por el bronce con seis goles, todavía con posibilidades matemáticas de pelear por la Bota de Oro.

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¿Por qué no juega Harry Kane ante Francia?

Kane no juega desde el inicio porque el técnico Thomas Tuchel decidió realizar una amplia rotación para el último compromiso de Inglaterra en la Copa del Mundo. El capitán aparece entre los suplentes y se encuentra disponible para ingresar durante el partido.

A lo largo del certamen, los habituales titulares debieron afrontar el desgaste de numerosos viajes, jugar en la altura de Ciudad de México y disputar una exigente prórroga frente a Noruega antes de caer contra Argentina en las semifinales.

Harry Kane no estará desde el arranque en el duelo ante Francia por subirse al podo del Mundial 2026 (Getty Images).

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Además, el encuentro por el tercer puesto le permite al entrenador alemán observar a jugadores que tuvieron menos minutos durante la competencia, por lo que dejó en el banco a varios habituales titulares.

¿Quién reemplaza a Harry Kane?

El elegido para ocupar el centro del ataque es Ivan Toney. El delantero del Al-Ahli de Arabia Saudita utiliza el dorsal 22 y forma parte de una ofensiva renovada junto con Bukayo Saka y Marcus Rashford.

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Así formará Inglaterra para despedirse del Mundial 2026 (Selección Inglaterra).

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Kane aguardará su oportunidad desde el banco. En caso de que Inglaterra necesite mayor presencia ofensiva, podría ingresar en el segundo tiempo y buscar aumentar su cuenta goleadora antes de despedirse del Mundial 2026.