La IA predice si la final entre Argentina y España tendrá alargue o penales en el Mundial 2026

Argentina y España definen al campeón en Nueva Jersey y la IA ya sabe todo lo que sucederá.

Argentina y España protagonizarán una final con dos equipos invictos y estilos diferentes. La Roja recibió solamente un gol durante el Mundial 2026, mientras que la Albiceleste necesitó el tiempo suplementario para superar a Cabo Verde y Suiza.

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La posibilidad de una definición prolongada es concreta, pero la inteligencia artificial considera más probable que el campeón se conozca dentro de los 90 minutos.

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¿Habrá alargue en Argentina vs. España?

La predicción de ChatGPT es:

El partido se define en los 90 minutos: 66%.

66%. Habrá alargue: 34%.

Dentro de ese 34%:

El campeón se define durante el alargue: 20%.

20%. El encuentro llega a los penales: 14%.

Por lo tanto, la IA asigna aproximadamente una posibilidad entre tres de que la final supere el tiempo reglamentario.

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Por qué el empate tiene una probabilidad alta

España construyó su camino a la final desde la seguridad defensiva. Recibió un solo gol y mantuvo seis veces el arco en cero. Argentina, por su parte, posee una enorme experiencia en partidos eliminatorios y suele mantenerse competitiva incluso cuando no controla el juego.

La tensión de una final también puede reducir los riesgos durante los primeros minutos. Ninguno de los dos equipos querrá quedar obligado a remontar frente a un rival capaz de controlar la posesión o defender con ventaja.

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Por qué la IA cree que se definirá en los 90 minutos

ChatGPT considera que España tendrá más posibilidades de generar una ocasión clara mediante su dominio territorial.

La Roja llega con una racha de 37 partidos sin perder y aparece como favorita en los mercados para levantar la Copa.

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La predicción central es que Oyarzabal marque en el segundo tiempo y que España consiga proteger la ventaja hasta el final.

Qué equipo tendría ventaja en el alargue

En caso de tiempo suplementario, las probabilidades serían prácticamente iguales:

España gana durante el alargue: 51%.

51%. Argentina gana durante el alargue: 49%.

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España tiene mayor profundidad y control del mediocampo, pero Argentina mostró una capacidad especial para marcar durante los minutos finales. Nueve de sus 11 goles en las rondas eliminatorias llegaron después del minuto 78.

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Qué selección sería favorita en los penales

Si la final llega a los penales, la inteligencia artificial modifica su favorito:

Argentina: 58%.

58%. España: 42%.

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La ventaja argentina se explica principalmente por la experiencia de Emiliano Martínez en definiciones y por la cantidad de jugadores que ya atravesaron tandas decisivas con la selección.

Unai Simón solamente recibió un gol en el Mundial y realizó 14 atajadas, por lo que España también posee garantías en el arco.

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El pronóstico final

La IA predice que Argentina vs. España no tendrá alargue ni penales.

El escenario proyectado es una victoria española por 1-0 dentro de los 90 minutos. No obstante, la posibilidad de tiempo suplementario alcanza el 34% y la de una definición desde el punto penal, el 14%.