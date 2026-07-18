Por qué no juega Jude Bellingham en Inglaterra vs. Francia por el tercer puesto del Mundial 2026

La gran figura de Inglaterra en esta Copa del Mundo no juega el partido por el tercer puesto frente a Francia en Miami.

Este sábado, en el penúltimo día de competencia del Mundial 2026, Inglaterra se enfrenta a Francia para definir el tercer puesto. Después de sus eliminaciones en las semifinales, ambos se medirán en el Hard Rock de Miami para completar el podio.

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Tras el duro golpe que recibió Inglaterra, de perder contra Argentina un partido que lo tenía a su favor hasta el minuto 82, Thomas Tuchel sorprendió con las modificaciones que realizó en el once titular para lo que sería su último juego como DT de los Tres Leones.

Jude Bellingham, la gran figura de la Copa del Mundo de los ingleses junto a Harry Kane, no saldrá desde el arranque. Por primera vez, estará en el banco de suplentes por decisión técnica del entrenador alemán.

ver también Francia vs. Inglaterra EN VIVO: minuto a minuto del partido por el tercer puesto del Mundial 2026

El del Real Madrid había sido titular en los siete encuentros anteriores. Fue uno de los que más minutos sumó. Sin embargo, Tuchel decide darle oportunidad a otros futbolistas que no tuvieron tanta participación en esta Copa del Mundo.

El lugar del 10 de Inglaterra será ocupado por Eberechi Eze, quien hace su estreno en la alineación titular en este Mundial. Fue suplente contra Croacia, México y Argentina. Ingresó en la segunda etapa contra Ghana, Panamá, Congo y Noruega.

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Los 11 de Inglaterra para enfrentar a Francia

Inglaterra: Dean Henderson; Jarrel Quansah, Ezri Konsa, Marc Guéhi, Djed Spence; Declan Rice, Eberechi Eze, Brendan Rogers; Bukayo Saka, Ivan Toney y Marcus Rashford. DT: Thomas Tuchel.