Lo quieren en Saprissa: Antonny Monreal no llegará a Guadalupe y los morados ya dejaron clara su postura

La suspensión del repechaje dejó al arquero nuevamente como agente libre y provocó que numerosos aficionados de Saprissa le pidieran a la directiva que avance por su fichaje.

Guadalupe FC estuvo cerca de recibir una nueva oportunidad para conservar su lugar en la Primera División del fútbol costarricense. El conjunto josefino debía disputar un repechaje contra Escorpiones de Belén para definir al reemplazante de Municipal Liberia en la Liga Promérica, pero el delicado estado de sus finanzas terminó impidiéndole afrontar la serie.

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La Fedefútbol resolvió suspender el enfrentamiento y decretó automáticamente el ascenso de Escorpiones de Belén. De esta manera, el equipo belemita ocupará el lugar disponible en la máxima categoría a partir del Torneo Apertura 2026.

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Uno de los principales afectados por la decisión fue Antonny Monreal, quien tenía prácticamente acordada su incorporación a Guadalupe para disputar el repechaje y competir por la permanencia en Primera División.

Antonny Monreal no llegará a Guadalupe

El guardameta mexicano había quedado en condición de agente libre después de que Liberia perdiera su lugar en la Liga Promérica. Ante esa situación, el Equipo de la Rosa había avanzado para sumarlo a su plantel. Sin embargo, la cancelación del repechaje terminó derrumbando la operación.

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El periodista Kevin Jiménez confirmó que el arquero ya no se incorporará a Guadalupe y podrá negociar con cualquier otro equipo. “Tras no jugar el repechaje, Anthony Monreal es agente libre”, informó a través de sus redes sociales.

Los morados quieren al guardameta

Los comentarios en la publicación de Kevin Jiménez se llenaron de mensajes dirigidos a Deportivo Saprissa y a su presidente, Roberto Artavia. Una parte de la afición considera que la inesperada caída del acuerdo con los guadalupanos representa una nueva oportunidad para que el club intente contratar al mexicano, quien está muy cerca de obtener la ciudadanía costarricense.

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“Saprissa debería fichar a Monreal”, “Saprissa lo va a contratar si jala”, “@SaprissaOficial, ¿qué esperan? Es mejor que Madriz” y “Fichen, @RArtaviaL” fueron algunos de los mensajes publicados por los seguidores tibaseños.

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Aunque Abraham Madriz tuvo una gran actuación durante el Clausura 2026 y se ganó la confianza de una parte importante de la afición, algunos saprissistas consideran que el juvenil podría beneficiarse de la competencia diaria con un guardameta más experimentado.

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Cabe recordar que el experimentado Minor Álvarez abandonó la institución al comienzo del mercado para incorporarse a Xelajú de Guatemala, lo que redujo las alternativas disponibles bajo el marco del conjunto tibaseño.